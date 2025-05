Négyéves mélyponton az olaj

Az április 29-ével záruló jelentési héten az árupiacok újabb kihívásokkal teli időszakot éltek meg, amelyet vegyes teljesítmény jellemzett mind az egyes szektorokban, mind az intézményi befektetői jelentésekben. Ez a volatilitás gyakran olyan pozícióváltozásokat eredményezett, amelyek nem igazodtak az egyes árucikkek áraihoz. A Bloomberg Commodity Index összességében csekély veszteséget könyvelt el, az energia, a nemesfémek és a gabonafélék gyengeségét részben ellensúlyozta az ipari fémek, az állattenyésztés és különösen a mezőgazdasági árucikkek erőssége.

Rég volt ilyen olcsó az olaj a nemzetközi piacokon / Fotó: Pavel Mihejev / Reuters

A pozíciók tekintetében az eladási nyomás Brent nyersolajra, földgázra, aranyra, kukoricára, búzára és cukorra koncentrálódott. Eközben megnövekedett kereslet mutatkozott a WTI nyersolaj, ezüst, platina, réz, kávé és pamut iránt.

Nyersolaj: a hosszú pozíciók csökkentése az OPEC+ termelésbővítésének fényében

A spekulánsok csökkentették a hosszú pozíciókat a nyersolajban az OPEC+ legújabb termelésnövelése előtt. Mind a Brent nyersolaj, mind a WTI visszaesett a négyéves mélypontok felé, amelyeket legutóbb a márciusi eladási hullám után láttunk, Trump elnök úgynevezett „felszabadítási beszéde” után. Az esés az OPEC+ döntését követte, amely szerint a májusra tervezett napi 411 ezer hordós termelésnövelést júniusra is kiterjesztik. Ez a lépés aggodalmat keltett egy esetleges globális kínálati többlet miatt, különösen egy olyan időszakban, amikor a kereskedelmi feszültségek a kereslet csökkenését eredményezhetik.

Szaúd-Arábia további termelésnövelések lehetőségére utalt,

és csalódottságát fejezte ki egyes tagországok, például

Kazahsztán,

Irak

és az Egyesült Arab Emírségek

tartós túltermelése miatt. Az árak csökkenése – jelenleg úgy tűnik – Szaúd-Arábia érdekeit közelebb hozta az Egyesült Államokéhoz –különösen Trump elnökkel – mint Oroszországgal, az OPEC+ kulcsfontosságú tagjával. Ugyanakkor a stratégia szolgálja az amerikai palaolaj-termelés megfékezését is, amely további növekedési akadályokkal néz szembe, és akár vissza is eshet, ha a jelenlegi alacsony árak a következő hónapokban is fennmaradnak. A palaolaj-termelés csökkenése középtávon támogatást nyújthat mind a nyersolajnak, mind az amerikai földgáznak, mivel a palaolajkutakból származó kapcsolódó gáz kínálata is csökken.