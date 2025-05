Eljött a tavaszi osztalékvadászat ideje

Az Allianz Európa piacvezető biztosítási és pénzügyi szolgáltató csoportja, világszerte több mint 70 országban tevékenykedik. Első negyedéves gyorsjelentését 2025. május 15-én, csütörtökön teszi közzé, amit most nagyon várnak a vállalat befektetői. Egy stabil osztalékfizető részvény az Allianz.

Egy stabil német osztalékfizető részvény az Allianz / Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Az Allianz alapvetően defenzív befektetésnek számít. Nyereségének kétharmada a viszonylag stabil nem életbiztosítási és vagyonkezelési tevékenységekből származik. A biztosítótársaság a széles földrajzi jelenlét előnyeit élvezi, és erős mérleggel működik.

Erős hazai (német) piaci pozíciója méretgazdaságossági előnyöket biztosít és folyamatosan igyekszik működését optimalizálni. Márciusban például közölték, hogy a vállalat több mint 2,5 milliárd euróért adja el a Bajaj csoportnak az indiai Bajaj Finservvel közös két közös vállalkozásban lévő 26 százalékos részesedését és azt is, hogy egy Allianz vezette konzorcium megveszi Németország legnagyobb életbiztosítási adminisztrátor cégét, a Viridiumot.

Az Európai Központi Bank 2024 óta folyamatosan csökkenti irányadó kamatlábát, így a kockázatmentes hozam is mérséklődik. Ezért sok befektető keres alacsony volatilitású, relatív magasabb osztalékhozamú részvényt, amelyet a portfóliójába beemelve magasabb megtérülést remél. Ezért is érdekes, hogy ez a biztosítótársaság a következő három évben nettó nyereségének legalább háromnegyedét osztalék és részvény-visszavásárlás útján kívánja a részvényeseknek juttatni. Legalábbis 2024 december elején Oliver Bäte, az Allianz CEO-ja a Reutersnek erről nyilatkozott, és az is tervben van, hogy 2025 és 2027 között átlagosan a nyereség legalább 15 százalékát juttatnák vissza a részvényeseknek, például részvény-visszavásárlás útján. Korábban az Allianz csak a nyereség 60 százalékának osztalékon keresztüli visszafizetését tűzte ki célul.

A tervek alapján erre meg is lesz a lehetőség: a 2024–2027-es időszakban a német vállalat 7-9 százalékos részvényenkénti nyereséget vár, szemben a 2022–2024-es időszakra prognosztizált 5-7 százalékkal. Emellett legalább 17 százalékos saját tőkearányos megtérülést vár, ami jelentős ugrás a korábbi 13 százalékról.