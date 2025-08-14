Gyengén rajtoltak a nagyok, de a Richter szépíteni tudott

Lefelé vették az irányt a BÉT nagyjai a csütörtöki kereskedés kezdetén, a blue chipek többsége pirosba fordult a nyitás utáni percekben. A BUX index 0,13 százalékkal 104 621 pontig süllyedt a gongszó után.

Pirosban a BÉT, de a Richter szépít / Fotó: Vémi Zoltán

Pirosban a BÉT, de a Richter szépít

Az OTP 0,07 százalékkal 30 400 forintig, a Mol 0,13 százalékkal 2994 forinti, a Magyar Telekom pedig 0,11 százalékkal 1898 forintig süllyedt a rajt után, a Richter viszont felfelé vette az irányt, 0,38 százalékkal 10 530 forintig emelkedett.

Az európai piacok mai napját elsősorban a 11 órakor érkező, előzetes eurózóna GDP-adatsor befolyásolhatja majd. A rajtkor a német DAX 0,1 százalékos, a francia CAC 0,2 százalékos, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,02 százalékos pluszban kezdte a napot. Az amerikai piacok a határidős jegyzések alakulása alapján kisebb, 0,15 százalékos, vagy az alatti mínuszban kezdhetik majd a kereskedést.

A forint kisebb korrekcióval kezdte a napot a szerdai hatalmas menet után, a dollár ellenében 0,2 százalékot adott vissza megszerzett területéből, ezzel 338,4-ig gyengült, az euróval szemben pedig 0,05 százalékos az értékvesztés, 395,5-ön adják a keresztet a pesti parkett nyitása környékén.