Kamattartás: erős oldalon maradt a forint

A Magyar Nemzeti Bank monetáris döntéshozó testülete a keddi ülésén nem változtatott az irányadó kamaton, így az továbbra is 6,5 százalékos. Az euró-forint 396,8 közelében várta a döntést, és utána is kitartott az erős oldalon.
Érdekes technikai kép alakult ki kedden délelőtt. Reggel kisebb forinterősödést láthattunk. Az euró-forint visszatesztelte a 30 napos mozgóátlagot, mely 396,99-nál jelentett támaszt. Egészen 396,69-ig süllyedt a kurzus, ám ezt követően a forint gyenge oldalára lengett ki a jegyzés, és 398,15-ig emelkedett az euró-forint, közelítve az ellenállásként szolgáló 50 napos mozgóátlaghoz, mely 398,26-nál feszül. Innen ismét forinterősödés indult, s délben már megint 396,6 közelében tesztelgetett az árfolyam.
A jegybanki kommunikációban nem számítunk változásra
– mondta az MNB kamatdöntése előtt Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője, aki úgy véli, továbbra is az óvatos, türelmes megközelítés szükségességét hangsúlyozhatják a döntéshozók. Ebben némi változást legkorábban a következő, szeptember 23-án esedékes kamatdöntő ülés hozhat, akkor jelennek meg a friss jegybanki prognózisok, illetve addigra már túl leszünk a Fed szeptemberi kamatdöntő ülésén.
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője szerint a döntést elsősorban az inflációs környezet és a fiskális politika indokolja. Bár az infláció és a maginfláció is mérséklődött, jelenleg 4 százalék körül mozog, rövid távon ismét gyorsulás várható, amit a költségvetést lazító lépések tovább erősíthetnek.
Az elemző kiemelte, hogy
a forint árfolyama is óvatosságra inti a jegybankot:
az euróhoz képest ismét közel került a 400-as szinthez a kurzus, ami szintén egy esetleges kamatcsökkentés ellen szólt. Emellett a nemzetközi környezet is bizonytalan, például azért, mert az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésére még mindig várni kell.
Hozzátette:
Ősszel a hitelminősítők Magyarországról szóló döntései is fontos szerepet játszhatnak a kamat alakulásában.
Az S&P októberi felülvizsgálata különösen kritikus lehet Magyarország szempontjából, hiszen az ország jelenleg negatív kilátás mellett éppen befektetésre ajánlott kategóriában van. Ha nem érkezik leminősítés, novemberben vagy decemberben napirendre kerülhet a kamatcsökkentés lehetősége. Ugyanakkor ehhez az is kell, hogy a kockázati felár ne emelkedjen. Addig is a magyar jegybank adatvezérelt üzemmódban maradhat, és szigorú kommunikáció várható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.