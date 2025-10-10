Deviza
EUR/HUF391.08 0% USD/HUF337.95 -0.07% GBP/HUF449.24 -0.13% CHF/HUF419.64 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.17% RON/HUF76.81 +0.1% CZK/HUF16.08 +0.21% EUR/HUF391.08 0% USD/HUF337.95 -0.07% GBP/HUF449.24 -0.13% CHF/HUF419.64 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.17% RON/HUF76.81 +0.1% CZK/HUF16.08 +0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Új erőre kapott a forint, múlóban a Nagy Márton-hatás

Magához tért a hazai deviza. Erősödött a forint a dollárral és az euróval szemben is.
Murányi Ernő
2025.10.10, 15:29
Frissítve: 2025.10.10, 16:32

Újra jó formába lendült a forint, s folyamatosan erősödik péntek délután, az euróért már csupán 390,5 forintot, míg a dollárért 337,4 forintot kell adni.

forint Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Jó formában a forint / Fotó: Shutterstock

Múlóban a Nagy Márton-hatás, erőre kapott a forint

Mindkét vezető devizával szemben nagyjából 0,2-0,3 százalékkal került feljebb a forint kurzusa. Úgy tűnik, a devizapiac kezdi megemészteni Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi szóbeli intervencióját, amely szerint a jelenlegi alapkamat magasabb a kelleténél, vagyis lenne tér a további csökkentésre.  

A háttérben az euró is feljebb kapaszkodott némileg a zöldhasú ellenében, noha még mindig 1,16 alatt, egészen pontosan 1,1573-on áll a keresztárfolyam délután három körül.

Az amerikai adatok közlése a kormányzati leállás miatt továbbra is szünetel, így az egyetlen fontos makroadat csütörtökön a német külkereskedelmi egyenleg volt, amely némileg meghaladta a várakozásokat 

– írja az MBH Bank.

Augusztusban 17,2 milliárd euró volt a többlet, szemben az előző havi 16,3 milliárd euróval. Az export volumene ugyanakkor 0,5 százalékkal esett vissza, ami meglepte az elemzőket. 

Több jegybankár is megszólalt  csütörtökön, az egyik legfontosabb üzenet a Fed kormányzójától, Michael Barrtól érkezett, aki óvatosságra intett a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, főként az inflációs folyamatok miatt. 

Háttérben a francia szappanopera 

Az euró-dollár árfolyam csütörtök reggel 1,1615 körül mozgott, végül 1,1565 körül zárta a napot. A forint csütörtökön 391,80 körül kezdte a napot az euróval szemben, nap végén 391,10-nál zárt az euró-forint kurzus.  

Az euró erőteljes vételétől továbbra is elriasztja a befektetőket a franciaországi politikai dráma. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozóinak óvatos megjegyzései a monetáris politika lazítása kapcsán stabilizálták az euró-dollár árfolyamot. 

Martins Kazaks, az EKB döntéshozója pénteken kijelentette, hogy helyénvaló, ha az EKB irányadó kamatlába 2 százalékon marad, míg Jose Luis Escriva, a kormányzótanács másik tagja azt jegyezte meg, hogy az infláció továbbra is kordában van tartva, és az EKB poltikája a növekedésre sincs negatív hatással.

Délután négykor a Michigani Egyetem közzéteszi a fogyasztói bizalmi index októberi előzetes adatait. Ha a fogyasztói bizalom jelentősen javul, a dollár a hétvégére erősödhet, és nyomást gyakorolhat a devizapárra. 

A befektetők emellett árgus szemmel figyelik a felmérés egyéves fogyasztói inflációs várakozásokra vonatkozó részét is. Ha erős lesz a csökkenés, az gyengítheti a zöldhasút.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
