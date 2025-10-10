Új erőre kapott a forint, múlóban a Nagy Márton-hatás

Újra jó formába lendült a forint, s folyamatosan erősödik péntek délután, az euróért már csupán 390,5 forintot, míg a dollárért 337,4 forintot kell adni.

Jó formában a forint / Fotó: Shutterstock

Múlóban a Nagy Márton-hatás, erőre kapott a forint

Mindkét vezető devizával szemben nagyjából 0,2-0,3 százalékkal került feljebb a forint kurzusa. Úgy tűnik, a devizapiac kezdi megemészteni Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter keddi szóbeli intervencióját, amely szerint a jelenlegi alapkamat magasabb a kelleténél, vagyis lenne tér a további csökkentésre.

A háttérben az euró is feljebb kapaszkodott némileg a zöldhasú ellenében, noha még mindig 1,16 alatt, egészen pontosan 1,1573-on áll a keresztárfolyam délután három körül.

Az amerikai adatok közlése a kormányzati leállás miatt továbbra is szünetel, így az egyetlen fontos makroadat csütörtökön a német külkereskedelmi egyenleg volt, amely némileg meghaladta a várakozásokat

– írja az MBH Bank.

Augusztusban 17,2 milliárd euró volt a többlet, szemben az előző havi 16,3 milliárd euróval. Az export volumene ugyanakkor 0,5 százalékkal esett vissza, ami meglepte az elemzőket.

Több jegybankár is megszólalt csütörtökön, az egyik legfontosabb üzenet a Fed kormányzójától, Michael Barrtól érkezett, aki óvatosságra intett a további kamatcsökkentésekkel kapcsolatban, főként az inflációs folyamatok miatt.

Háttérben a francia szappanopera

Az euró-dollár árfolyam csütörtök reggel 1,1615 körül mozgott, végül 1,1565 körül zárta a napot. A forint csütörtökön 391,80 körül kezdte a napot az euróval szemben, nap végén 391,10-nál zárt az euró-forint kurzus.

Az euró erőteljes vételétől továbbra is elriasztja a befektetőket a franciaországi politikai dráma. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozóinak óvatos megjegyzései a monetáris politika lazítása kapcsán stabilizálták az euró-dollár árfolyamot.

Martins Kazaks, az EKB döntéshozója pénteken kijelentette, hogy helyénvaló, ha az EKB irányadó kamatlába 2 százalékon marad, míg Jose Luis Escriva, a kormányzótanács másik tagja azt jegyezte meg, hogy az infláció továbbra is kordában van tartva, és az EKB poltikája a növekedésre sincs negatív hatással.