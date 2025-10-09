Megy a szkanderezés a forint piacán, bírja a nyomást hazai devizánk

Hatalmas kilengésekkel folytatódott csütörtök délelőtt a forintárfolyam alakulása, 10 óra után vészesen megközelítette az euró a 393 forintot, ám onnan a hazai devizánk visszanyomta egészen 390,66-ig, kora délután pedig már újra 391,3 forint körül veszik az eurót.
Hasonló mozgásokat láthattunk a dollár–forint relációban is. A zöldhasú délelőtt egészen 338,37-ig vágtázott, kora délután pedig már csupán 336,9 forintot adtak érte a bankközi devizapiacon.
Eközben az euró kismértékben gyengült a dollár ellenében, 1,1614 körül jár a keresztárfolyam momentán.
Szerdán a német ipari termelési adatok csalódást keltőek lettek, augusztusban 4,3 százalékkal esett vissza a termelés volumene az előző hónaphoz képest
– írja az MBH Bank.
Az infláció viszont némi pozitív meglepetést okozott idehaza, a konszenzus által várt 4,4 százalék helyett csak 4,3 százalékon alakult az éves áremelkedési ütem. Mivel azonban ez még mindig toleranciasávon kívüli érték, nem erősítette a kamatcsökkentésről szóló várakozásokat, így a forint is némileg erősödni tudott.
Vegyes mozgások indultak szerdán a hazai állampapírpiacon. A 10 éves hozam értéke 1 bázisponttal 6,80 százalékra nőtt. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 412 bázispontos felár látható.
Az Equilor Befektetési Zrt. pedig kiemeli, hogy szerdán váratlanul kamatot vágott a lengyel jegybank – 25 bázisponttal, 4,5 százalékra –, azonban a zloty nem gyengült érdemben, továbbra is a 30 napos és az 50 napos mozgóátlag alatt van a jegyzés, bár most próbálja áttörni. Az ellenállások 4,2550 és 4,2570 között húzódnak. Amennyiben sikerül az áttörés a következő napokban, 4,2628-nál adódhat újabb akadály.
A román jegybank nem okozott meglepetést, a várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot.
A Fed szeptemberi üléséről szerdán este közzétett jegyzőkönyv tanúsága szerint az Egyesült Államokban még további kamatvágás jöhet idén.
