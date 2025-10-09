Megy a szkanderezés a forint piacán, bírja a nyomást hazai devizánk

Eközben az euró kismértékben gyengült a dollár ellenében, 1,1614 körül jár a keresztárfolyam momentán.

Szerdán a német ipari termelési adatok csalódást keltőek lettek, augusztusban 4,3 százalékkal esett vissza a termelés volumene az előző hónaphoz képest

– írja az MBH Bank.

Az infláció viszont némi pozitív meglepetést okozott idehaza, a konszenzus által várt 4,4 százalék helyett csak 4,3 százalékon alakult az éves áremelkedési ütem. Mivel azonban ez még mindig toleranciasávon kívüli érték, nem erősítette a kamatcsökkentésről szóló várakozásokat, így a forint is némileg erősödni tudott.

Vegyes mozgások indultak szerdán a hazai állampapírpiacon. A 10 éves hozam értéke 1 bázisponttal 6,80 százalékra nőtt. Ezzel a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 412 bázispontos felár látható.

Az Equilor Befektetési Zrt. pedig kiemeli, hogy szerdán váratlanul kamatot vágott a lengyel jegybank – 25 bázisponttal, 4,5 százalékra –, azonban a zloty nem gyengült érdemben, továbbra is a 30 napos és az 50 napos mozgóátlag alatt van a jegyzés, bár most próbálja áttörni. Az ellenállások 4,2550 és 4,2570 között húzódnak. Amennyiben sikerül az áttörés a következő napokban, 4,2628-nál adódhat újabb akadály.

A román jegybank nem okozott meglepetést, a várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot.

A Fed szeptemberi üléséről szerdán este közzétett jegyzőkönyv tanúsága szerint az Egyesült Államokban még további kamatvágás jöhet idén.