Erősen rajtolt az OTP, a forint is erőtől telve várja az esti ítéletet

Bár az előző nap romlott a befektetői hangulat a tengerentúlon, és péntek reggel az ázsiai tőzsdéken is jelentős mínuszban kereskedtek a meghatározó börzéken, a pesti tőzsdén optimistán indult a pénteki kereskedés.
A BUX 0,2 százalékos pluszban, 101 60 ponton rajtolt. A vezető hazai részvények közül
Péntek késő este érkezik az S&P 500 Global felülvizsgálatának eredménye a magyar államadósságról, a hitelminősítő döntése előtt kivárhatnak a befektetők a forintpiacon, jövő hét elején viszont megmozgathatja az árfolyamot a lépés.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint ezzel együtt jó formában kezdte a napot, és kissé javítani tudott a főbb devizákhoz képest a tőzsdenyitásig. Az euró jegyzése a hajnali, 391,3-as szintről egészen 390,4-ig szúrt le, kilenc órakor pedig 390,7 forinton váltották a közös európai pénzt. Ez valamivel több, mint 0,1 százalékos forintelőnyt jelent.
A dolláron is 0,1 százalékot hozott a magyar pénz, a devizapár kurzusa 337,8 forintig ereszkedett a pesti tőzsdenyitásig.
A r
égiós devizákhoz képest is kedvező a forint mozgása, a cseh koronát 0,05 százalékkal, a lengyel zlotyt 0,06 százalékkal váltják kevesebbért péntek reggel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.