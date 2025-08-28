Deviza
Kilőtt a Richter, emelkedik a BUX

Három hazai blue chip is erősödéssel kezdte a csütörtöki kereskedést. A legjobban a Richter, a leggyengébben a Mol indította a napot.
Murányi Ernő
2025.08.28, 09:12
Frissítve: 2025.08.28, 09:31

A főbb európai tőzsdeindexek csütörtökön a nyitás előtti online kereskedésben meglehetősen visszafogottan teljesítettek. A piac egyrészt az Európai Központi Bank monetáris politikai ülésének jegyzőkönyveit várja, melyek közzétételét erre a napra időzítették, másfelől a svájci GDP-adatokra és az euróövezeti fogyasztói bizalom mérőszámaira is figyelnek a befektetők. A hazai piacon a Richter állt az élre.

richter _LUS_8753
Jó hírt jelentett be szerdán a Richter / Fotó: Kallus György

Az Nvidia szerdán publikált második negyedéves gyorsjelentése sem villanyozta fel a piacokat. Bár a vállalat a kínai üzletágban továbbra is fennálló problémák ellenére is erőteljesen növekszik, az árgus szemmel figyelt adatközponti szegmensben a forgalom kissé elmaradt a várakozásoktól.

Az euró minimálisan erősödött a dollárhoz képest, reggel 9 körül 1,164 dollárt ért egy euró. 

A BUX 104 493 ponton, azaz 0,25 százalékkal szerdai záróértéke fölött nyitott, a blue chipek közül a Richter kapta el a legjobban a startot.

A szerdán egy kedvező hírt bejelentett gyógyszergyártó részvényei 1,2 százalékkal, 10 650 forintra drágultak.

Emelkedett az OTP és a Magyar Telekom kurzusa is. A bankpapír 0,3 százalékkal,  30 090 forintra, míg a Telekom 0,4 százalékkal 1962 forintra erősödött.

A Mol kurzusa viszont 0,7 százalékkal, 2944 forintra süllyedt.

Az euróért 396,7 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon a tőzsdei kereskedés megindulásakor. 

 

