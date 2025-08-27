Nagy dobás a Richternél: újabb bioszimiláris készítményük kapott engedélyt – előretörnek az európai piacon

A Richter Gedeon Nyrt. újabb fontos lépést tett az európai biotechnológiai piacon: az Európai Bizottság engedélyezte a Bio-Thera Solutions Inc. által kifejlesztett bioszimiláris készítmény, az USYMRO forgalmazását. A terméket a Richter Európában, az Egyesült Királyságban, Svájcban és több további országban értékesítheti a Bio-Therával kötött licenc- és kereskedelmi megállapodás alapján – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Richter Gedeon legújabb bioszimiláris készítménye megkapta az Európai Bizottság engedélyét, ami jelentősen bővíti a vállalat európai portfólióját / Fotó: Kallus György

Az USYMRO (BAT2206) célzottan blokkolja azoknak az immun-rendellenességeknek a kóros folyamatait, amelyek krónikus gyulladások kialakulásáért felelősek.

A termék bevezetése révén a Richter nem csupán a betegek hozzáférését könnyíti meg a bioszimiláris gyógyszerekhez, hanem tovább erősíti pozícióját az európai biotechnológiai piacon

– hangsúlyozta Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.