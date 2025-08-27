Deviza
gyógyszeripar
Richter Gedeon
Európai Bizottság
bioszimiláris

Nagy dobás a Richternél: újabb bioszimiláris készítményük kapott engedélyt – előretörnek az európai piacon

Az USYMRO a krónikus gyulladások kezelésében kínál új lehetőséget a betegek számára. A Richter Gedeon legújabb bioszimiláris készítménye megkapta az Európai Bizottság engedélyét, ami jelentősen bővíti a vállalat európai portfólióját.
VG/MTI
2025.08.27., 19:36

A Richter Gedeon Nyrt. újabb fontos lépést tett az európai biotechnológiai piacon: az Európai Bizottság engedélyezte a Bio-Thera Solutions Inc. által kifejlesztett bioszimiláris készítmény, az USYMRO forgalmazását. A terméket a Richter Európában, az Egyesült Királyságban, Svájcban és több további országban értékesítheti a Bio-Therával kötött licenc- és kereskedelmi megállapodás alapján – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

richter_LUS_8753 Richter Gedeon
A Richter Gedeon legújabb bioszimiláris készítménye megkapta az Európai Bizottság engedélyét, ami jelentősen bővíti a vállalat európai portfólióját / Fotó: Kallus György

Az USYMRO (BAT2206) célzottan blokkolja azoknak az immun-rendellenességeknek a kóros folyamatait, amelyek krónikus gyulladások kialakulásáért felelősek. 

A termék bevezetése révén a Richter nem csupán a betegek hozzáférését könnyíti meg a bioszimiláris gyógyszerekhez, hanem tovább erősíti pozícióját az európai biotechnológiai piacon 

hangsúlyozta Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.

Gyorsan bővül a Richter Gedeon portfóliója

A lépés ráadásul nem az első az idén: néhány hónappal korábban az Európai Bizottság már jóváhagyta a Richter saját fejlesztésű denosumab bioszimiláris készítményeit is, így a cég portfóliója folyamatosan bővül. A társaság 2024-ben 857,6 milliárd forint árbevételt és 239,5 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben részvényeinek árfolyama az elmúlt egy évben 9500 és 11 260 forint között mozgott, megerősítve a befektetők bizalmát.

Ez az engedély nemcsak a Richter európai jelenlétét növeli, hanem jele annak is, hogy a magyar gyógyszergyár képes a globális biotechnológiai trendek élvonalába tartozni. Az USYMRO bevezetése a betegek számára új terápiás perspektívát nyit, miközben a cég további lehetőségeket lát a bioszimiláris gyógyszerek piacán.

Még túlzottan visszafogott is lehet a Richter 13 ezer forintos célára

Erős negyedévről jelentettek a pesti parkett cégei az elmúlt hetekben, a befektetői optimizmus pedig meg is látszik a piacon. Meddig menetelhet még a BUX index, mitől mozdult most meg az elmúlt hónapokban csak oldalazó Richter részvénye, és mi lesz az amerikai befektetésekkel?

A podcast vendége: Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior elemzője

 

