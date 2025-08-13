Közel 20 százalékot keresett öt nap alatt, aki ide tette a pénzét - megállíthatatlan a menet

Történelmi csúcsra emelte az amerikai tőzsdéket, és lendületes növekedést indított el a kriptopiac nagyjainak árfolyamán is a friss amerikai inflációs adat, ami azt mutatta, a vámháború egyelőre nem generált lényeges inflációs nyomást, így a Fed előtt megnyílhatott az út a kamatcsökkentések lendületes megkezdésére.
A piac már három 25 bázispontos kamatcsökkentést áraz az idei évre, a Trump-kormány pénzügyminisztere, Scott Bessent viszont még ennél is gyorsabb monetáris enyhülésre vágyik, és egyből 50 pontot vágatna a Feddel az irányadó rátán a szeptemberi ülésen. Az kétségtelen, hogy a friss munkaerőpiaci adatok, valamint az infláció alakulása lehetővé tenné a jegybank számára a ráták csökkentését, amire minden bizonnyal már sor is kerül majd a szeptemberi monetáris tanácsülésen, ám a monetáris béklyó enyhítésének tempója körül egyelőre még sok a kérdőjel.
A tőkepiacot viszont ezek a kérdések nem hatják meg, az optimizmus azonnal letarolta a piacot,
az ethereum 12 százalékot emelkedett az inflációs adat láttán, karnyújtásnyi közelgésbe kerülve ezzel történelmi árfolyamcsúcsához,
a bitcoin pedig 2 százalékot javított 24 óra alatt, 3 ezer dolláros közelségbe kerülve a rekordértékéhez.
Az ethereum az idén 39 százalékos felértékelődésen van túl, míg a bitcoin 27 százalék feletti pluszban jár.
A kriptopiac nagyjai ezzel köröket vernek az amerikai részvénypiacra, és az arany idei teljesítményét közelítik – ami egy fokozott geopolitikai és gazdasági bizonytalanságokkal alaposan megszórt évben nem kis teljesítmény.
A kriptopiacnak történelmi éve az idei, és ebben az új amerikai kormánynak is szerepe van:
A kriptopiaci szakértők szerint többek közt ezeknek a tényezőknek is köszönhető, hogy az idei évet ennyire szépen hozzák le a legnagyobb kriptodevizák, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy
a kriptopiac immáron nemcsak a lakossági kisbefektetők játszótere, hanem az intézményi nagyvadak terepe is,
akik főként az amerikai tőzsdén immáron bő másfél éve jegyzett ETF-eken keresztül építenek ki kitettséget a bitcoin és az ethereum iránt. A Fed várhatóan lendületes és hamarosan rajtoló kamatcsökkentési ciklusa minderre az optimizmusra tehet rá majd még egy lapáttal, és tovább tolhatja felfelé a kriptopiaci jegyzéseket.
Benesóczky Balázs, az SPB Befektetési Zrt. portfóliókezelője ennek kapcsán a Kriptofókusz legújabb adásában kiemelte, az elmúlt napokban dollármilliárdos nagyságrendben folyt be a befektetői tőke az ethereumba, ami mindenféleképpen pozitív jel a befektetők számára, de azt sem szabad elfelejteni, hogy a kettes számú token közel 200 százalékos ralin van túl az elmúlt két évben, és csak az elmúlt 3 hónapban 90 százalékot futott az árfolyam, így egy átmeneti korrekcióval érdemes lehet számolnia annak, aki vételen gondolkozik.
