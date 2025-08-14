Meddig tarthat az amerikai részvénypiaci rali?

Az évet gyengébben kezdték az amerikai részvények, amelyeket jócskán felülteljesítettek az európai eszközök. Akkoriban úgy tűnt, hogy Donald Trump csökkenteni szeretné a tetemes amerikai költségvetési hiányt, aminek a kilátásba helyezése már önmagában negatívan érintette a részvénypiaci árfolyamokat.

Meddig tart a részvénypiaci rali? / Fotó: Shutterstock

Áprilisban a gazdasági növekedésbe újabb sebet ütött a Trump-adminisztráció a vámok bevezetésével. A piaci konszenzus szerint ez egy jókora adóemelésnek felelt meg, így egy szigorúbb fiskális politika és egy monetáris lazításra képtelen Fed képe kezdett kirajzolódni. Ezek hatására a befektetők óvatosabbá váltak, és az S&P 500 több mint 17 százalékot esett az év eleji szintekről.

Részvénypiaci rali indult

Ezekről a szintekről azonban megfordultak az indexek, és az S&P 500 mostanra már 9,6 százalékos pluszban van. A piaci esés utáni emelkedést segítette a befektetők alulsúlyozott pozíciója is. Amikor Trump bejelentette, hogy a kivetni tervezett vámokat elhalasztja, a piac 10 százalékos emelkedéssel reagált a hírre. Ezt követően további pozitív fejlemények következtek. Az egyik legfontosabb az volt, hogy Trump felhagyott az állami kiadások csökkentésére tett törekvéseivel, és ezzel a laza fiskális politika irányába tett lépésével segített a további részvénypiaci emelkedésben. Ezenfelül egyelőre nem látszik, hogy a mostanra bevezetett vámok érdemi inflációemelkedést okoztak volna. Továbbá a legfontosabb tech cégek is jó negyedéves eredményeket tettek közzé, ami tovább hajtotta felfelé az indexek árfolyamait.

Így jelenleg az S&P 500 több mint 24-es előretekintő P/E rátán forog. Ez történelmileg nézve eléggé emelkedett szintnek számít, mivel magasabb, mint a 2020 előtti 17-18-as átlag. A gazdaság jelenlegi állapotát tekintve – bár visszatekintőleg nem teljesít rosszul az amerikai gazdaság – a munkaerőpiaci folyamatok adnak némi okot az aggodalomra. A májusi és júniusi munkaerőpiaci adatokat erősen lefelé módosították, és az eredetileg közöltnél nagyjából 150 ezerrel kevesebb új foglalkoztatott volt valójában. Ez akár egy nagyobb gazdasági lassulás előszele is lehet, miközben a legfontosabb amerikai benchmark nagyon kifeszített értékeltségi szinteken mozog.