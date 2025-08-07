Csúnyán összekapott az állam a Richterrel egy gödöllői gyógyszergyár miatt: kemény választ kapott a tőzsdei cég vezére

Miután Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a HVG-nek adott interjúban panaszkodott arról, hogy a kormány a vállalat egyik versenytársának, egy szingapúri gyógyszer-alapanyaggyártó cégnek adott támogatást egy gödöllői beruházáshoz, mely 150 magas hozzáadott értékű munkahelyet hoz létre, Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója, kormánybiztos igyekezett tisztázni a helyzetet Facebook-oldalán.
A kormánybiztos szerint az interjúban szintén elhangzó állítás, mely szerint a kormány nem segítené a Richtert, egész egyszerűen hamis, olyannyira, hogy a Richter a a gyógyszeripari cégek közül messze a legtöbb támogatást kapta eddig a HIPA-tól mindösszesen 8,3 milliárd forint értékben. Mindemellett akármikor a gyógyszercég segítséget kért, azt mindig kapott is, például személyesen a külgazdasági és külügyminisztertől és az általa vezetett minisztériumtól az oroszországi, közép-ázsiai vagy más külső piacok tekintetében.
Joó István szerint
az utóbbi segítség minimum sok tízmilliárd forintban mérhető előnyt jelent,
de hozzátette, hogy a kormányzat továbbra is stratégiai partnerként tekint a Richterre, és készen áll minden segítséget megadni a vállalatnak különösen most, az amerikai vámok hatásainak ellensúlyozására. Többek között ezért is kérték fel a vállalatot arra, hogy a kormány 10 kiemelt stratégiai partnere egyikeként tegyen javaslatot a kormány által jelen helyzetben meghozandó intézkedésekre.
