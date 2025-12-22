Deviza
EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 235,31 -0,15% MTELEKOM1 806 -0,55% MOL2 842 +0,63% OTP35 130 -0,48% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,78 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,69 +0,17% BUX110 235,31 -0,15% MTELEKOM1 806 -0,55% MOL2 842 +0,63% OTP35 130 -0,48% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,78 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,69 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mercedes-Benz
Rheinmetall
Kijev
JP Morgan
Revolut

Egy legenda vége: nem luxusautó többé a Mercedes, nagy fájdalom ez a merciseknek, oda a márkahűség - a legolvasottabb tőkepiaci hírek novemberben

Novemberben az olvasók különösen az autóipari stratégiai váltástól a nemzetközi adósságtárgyalásokon át a tech- és pénzügyi botrányokig terjedő témák iránt érdeklődtek. A pénzügyi piacok, vállalati stratégiák és nemzetközi geopolitikai kockázatok mind visszatérő elemek voltak, amelyek nemcsak a befektetők, hanem a széles közönség figyelmét is megragadták.
Ballagó Dániel
2025.12.22, 08:55
Frissítve: 2025.12.22, 09:10

Mercedes-Benz visszavonul a „luxus” stratégiától

A Mercedes-Benz innovatív, de megosztó irányváltása novemberben az egyik legnagyobb olvasottságú autóipari hír volt. A német autógyártó csendben eltávolította „luxus” jelzőt vállalati stratégiájából, jelezve, hogy a jövőben a prémium- és megfizethetőbb modellekre helyezi a hangsúlyt. A vállalat visszalépett a korábbi „csak elektromos” jelszótól, és egy új belépőszintű modell fejlesztésén dolgozik, amelyet 2027-ig gyártanának — mindezt anélkül, hogy hivatalos közleményben kommunikálták volna az átalakítást. A lépés azt tükrözi, hogy a piaci realitások és a szélesebb fogyasztói kör igényei átformálják még a hagyományosan prémium márkák stratégiáit is.

tőkepiac, Mercedes-Benz
Mercedes-Benz visszavonul a „luxus” stratégiától - ezek voltak a legérdekesebb pénzügyi és tőkepiaci hírek 2025 novemberben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Titkos ukrán adósságtárgyalások a befektetőkkel

Egy másik nagy érdeklődésre számot tartó cikk az ukrán államadóssághelyzet körül bontakozott ki.

A kijevi kormány — amerikai és brit befektetőkkel együtt — bizalmas tárgyalásokat folytat a GDP-kötvények feltételeinek újrarendezéséről mintegy 3,2 milliárd dollár értékben.

Ezeknek az instrumentumoknak a piaci ára idén jelentősen emelkedett, de az adósság fenntarthatósága továbbra is kulcskérdés maradt. A tárgyalások részleteit titoktartási megállapodások fedik, és a befektetők is érdekeltek abban, hogy a kifizetések biztosítva legyenek — miközben a kockázat még mindig magas marad.

Német hadiipar részvényeinek zuhanása: Rheinmetall példája

A német hadiipar legnagyobb szereplője, a Rheinmetall, novemberben komoly tőkepiaci nyomás alá került.

A vállalat részvényei közel 7 százalékot estek egyetlen nap alatt, miután kiszivárgott egy amerikai béketerv részlete, amely a hadiipari kiadások csökkenését vetítheti előre.

A zuhanás nem csak a Rheinmetallra korlátozódott, hanem a német védelmi ágazat több kulcsfontosságú szereplőjét is érintette. Mindemellett az éves nyereség még így is erős maradt, és az elemzők szerint a béketervek megvalósulása esetén is fennmarad a fegyverkezési igény Európában, így a hosszabb távú kilátások vegyesek.

Charlie Javice és a JPMorgan: jogi csata és hatalmas költségek

A fintech világ botrányai közül újból kiemelkedett Charlie Javice esete, aki több millió dolláros jogi költségeket generált a JPMorgan számára.

A Frank nevű startup alapítója korábban megtévesztette a bankot a felhasználói adatok manipulálásával egy 175 millió dolláros üzlet során.

Bár Javice végül elítélésre került, és több éves börtönbüntetést kapott, a jogi költségek tovább nőnek — és a bank próbálja visszakövetelni a rá eső terheket. Ez az eset nemcsak a fintech szektor szabályozási kérdéseire, hanem a nagybankok és start-upok közötti kockázatos üzleti tranzakciók kihívásaira is rávilágított.

Revolut: bankszámlák zárolása és a szankciós megfelelés

A pénzügyi szolgáltatások felhasználói körében széles körben olvasott téma volt a Revolut számlazárolási esete is. A fintech cég először reagált a felhasználói panaszokra, megmagyarázva, hogy az ideiglenes blokkolások és tranzakciós késések nem technikai hibák, hanem a nemzetközi szankciós jogszabályok betartásának következményei.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az ENSZ, az EU, az Egyesült Királyság és az USA előírásainak megfelelően ellenőriz minden tranzakciót, és köteles leállítani minden olyan ügyletet, amely akár közvetetten is tiltott szereplőkhöz vagy régiókhoz köthető.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu