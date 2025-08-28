A szédületes rali után sem győzte meg a befektetőket a Strabag

Működési eredményének 58 százalékos bővüléséről számolt be csütörtökön a Strabag az idei első félévben, miközben az osztrák építőipari óriás rendelésállománya is jelentősen nőtt.

A Strabag ralija kifulladt az eredmények közlése után / Fotó: Tobias Arhelger / Shutterstock

Az adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT) 129,4 millió eurót tett ki, szemben az egy évvel korábbi 81,9 millió euróval, ami főkén az Észak- és Nyugat-Európa részleg jó teljesítménye hajtott, míg

a Dél- és Kelet-Európa részleg működése veszteséges volt.

A Strabag teljesítménye 7 százalékos növekedés után 8,9 milliárd eurót tett ki.

Itt tudott nőni a Strabag

A cég a legnagyobb növekedést Lengyelországban, Csehországban és Németországban érte el, míg Nagy-Britanniában és Magyarországon csökkent a kibocsátás az állami beruházások gyengélkedése miatt, bár hazánkkal kapcsolatban a vállalat jelezte az autóipari ellátási láncok nyújtotta lehetőségeket.

A rendelésállomány 13 százalékkal bővült, így az időszak végére elérte a 28,4 milliárd eurót. A növekedést főként a vasúti, illetve az energiával kapcsolatos beruházások hajtották, valamint high-tech épületek és kutatási létesítmények.

Területileg pedig Németország, Csehország és Ausztria muzsikált jól.

A vállalat nyeresége azonban csak 97,1 millió euróra nőtt az egy évvel korábbi 93 millió euróval szemben, így a részvényenkénti eredmény is jóformán változatlan maradt.

A Strabag dolgozói létszáma 2 százalékos növekedés után 79 159-re ugrott, miután Lengyelországban, a Közel-Keleten és Németországban nőtt az alkalmazottak száma, miközben az amerikai kontinensen lezárult projektek eredményeként elbocsátásokra került sor. Az idei évben árfolyamát a német infrastruktúrafejlesztési tervek hullámán duplázó vállalat eredményei a befektetők tetszését nem nyerték el, a papír több mint 3 százalékot zuhant az eredmények közlése után.