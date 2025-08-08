Under Armour: cunamiként ütött vissza, hogy a Távol-Keleten gyártat az amerikai sportszertitán

Az Under Armour is a saját bőrén érezhette az új amerikai vámok jéghideg fuvallatát, s a sportszergyártó cég nem is vár javulást e téren. A következmény: összeomlott az árfolyam, amely a New York-i piacnyitást megelőzően publikált gyatra gyorsjelentésére válaszul 22 százalékos szabadesést mutatott be.

Az Under Armour forgalma 4,2 százalékkal, 1,134 milliárd dollárra csökkent a júniussal zárult negyedévben / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az utóbbi két évben forgalmának növelésére fókuszáló céget Donald Trump gyakorlatilag ellehetetlenítette azzal, hogy legnagyobb beszállítói bázisait befogadó országokra brutális importvámot rótt ki, míg a még mindig magas amerikai infláció miatt keresleti problémákkal is szembesült a cég.

Az Under Armour is a távol-keleti termelést favorizálja

Az Under Armour termékeinek 45 százalékát két távol-keleti országban gyártatja:

Vietnám 30 százalékot,

Indonézia 15 százalékot

képvisel a termelésből. A gond ezzel az, hogy az előbbire 20, utóbbira 19 százalékos vámot vetett ki a semmiből a washingtoni adminisztráció, amellyel szektorszinten is kihúzta a sámlit az olcsó távol-keleti munkaerő előnyeit eddig élvező sportszergyártók alól. Így a Nike, az Adidas és a Puma is termelésének átszervezésére kényszerül, s azt még nem is tudni, hogy a kínai bérgyártásukkal mi lesz a jövőben.

A marylandi székhelyű Under Armour tavaly márciusban Kevin Plank alapítót hívta vissza és tette meg vezérigazgatónak, hogy orvosolja a bajokat és lendületet adjon az üzletnek. Most májusban a vámok kompenzálására áremeléseket jelentettek be, ezzel tovább farigcsálva a fizetőképes keresletet.

A kilábalási program sem hozott értékelhető eredményt

Ezzel sem jutottak sokkal előrébb. Olyannyira, hogy Sky Canaves, az Emarketer elemzője már aggasztónak nevezte, hogy egy évvel a szerkezetváltási program beindítása után még nem látszanak a pozitív hatások sem a folyamatosan gyengülő forgalmi adatokon, sem a jövedelmezőségen.

Stephen Curry, a Golden State Warriors kosarassztárja az Under Armour egyik legismertebb arca /Fotó: Imaginechina via AFP

Szerinte rövid távú fordulat jelei sem körvonalazódnak, így az Under Armour részvényárfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Főleg friss gyorsjelentésben szereplő borús kilátások miatt.

A vállalat a folyó negyedévre 6-7 százalékos bevételcsökkenéssel számol, amiben a legnagyobb, a globális értékesítés mintegy 60 százalékát adó amerikai piac két számjegyű, Ázsia pedig tíz százalék feletti visszaeséssel „járul hozzá”, míg Európa 6-8 százalék körüli plusszal tompíthatja a negatív hatást.