Váratlan döntést hozott Donald Trump a tőzsdei cégekről: lezárult egy korszak Amerikában – nagy kérdés, mi jön most

Az amerikai tőzsdei cégek negyedéves szemléletét számos kritika érte már az elmúlt években, mondván a cégvezetők a hosszútávú szemlélet helyett csak a következő negyedév eredményeire koncentrálnak. A kritikusokhoz hétfőn Donald trump amerikai elnök is csatlakozott, aki tehet is valamit a kérdésben.

Trump szerint ideje szakítani a rövidtávú szenmélettel/Fotó: Mandel Ngan / AFP

Az amerikai tőzsde évtizedes hagyományát borítja fel Trump lépése

A Truth Social közösségi oldalon az elnök arról írt, hogy amennyiben az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) is rábólint, úgy a vállalatoknak a jövőben műár nem kell negyedévente beszámolniuk az eredményeikről, hanem csak hat havonta. Trump szerint ez időt takarít meg és segíti, hogy a menedzserek inkább arra koncetrálhassanak, hogy a cégeiket vezessék.

Az elnök szerint Kínában egy vállalatot 50-100 éves távlatokat nézve vezetnek, míg az Egyesült Államokban a negyedéves szemlélet uralkodik, ami nem jó.

A döntés régóta fennálló közzétételi szabályokat változtathat meg, ami részben csökkentheti a vállalatok adminisztratív terheit és valóban segíthet a menedzsmentnek abban, hogy máshova helyezze a fókuszt, ám a befektetőknek így kevesebb információ alapján kell döntéseket meghoznia. Ugyanakkor a jelentéstétel nem minden tőzsdén azonos gyakoriságú, így Európában és Londonban is előfordul a féléves jelentéstételi gyakoriság. Tekintve, hogy a vállalatok részvényeinek árfolyama az eredmények közlésekor nagy kilengésekhez vezethet, a lépés csökentheti a tőzsdék volatilitását is.

Az Egyesült Államokban a tőzsdei cégeket részben azért is hívják nyilvános vállalatoknak, mert szemben a nem tőzsdei magáncégekkel, az eredményeiket és a működésükkel kapcsolatos lényegi információkat nyilvánosságra kell hozniuk. A jelentéstételi kötelezettség még az 1929-33-as nagy gazdasági világválságot követő törvények (az 1933-as Értékpapírtörvény és az 1934-es Tőzsdefelügyeleti törvény). írják elő.