Aranypiac: drága-e ami csúcson van?

A múlt heti várva várt FOMC-kamatcsökkentést követően az arany, ezüst és platina továbbra is gyorsan emelkedik. A kamatvágás kezdetben némi profitrealizálást idézett elő, de azóta újjáéledt a kereslet. A rali szélessége és gyorsasága kérdéseket vet fel annak rövid távú fenntarthatóságáról, azonban számos tényező magyarázza a befektetési fémek iránti töretlen keresletet, túl a puszta lendületen és az elszalasztott lehetőség miatti félelmen (FOMO).
Az arany áttörte a friss rekordot, közel a 3800 USD-hez, teljesítve a szeptember 1-jei kitörésből származó technikai célt, egy hónapos konszolidációt követően. A mozgás sebessége aláhúzza, mennyire felszínesek voltak a korrekciók az elmúlt hetekben, hónapokban. Minden esést friss vásárlási kedv kísér, egy
következetes makrotámogatás mintáját alkotva, nem csak spekulatív habot.
Az arany év eleje óta már közel 42 százalékos növekedést mutat, ami a fém legjelentősebb éves emelkedése 1979 óta, amikor egy globális energiaválság inflációs megrázkódtatásokat okozott, melyek a pénzügyi piacokra is kihatottak. A történelmi párhuzam kiemeli a jelenlegi félelmeket az amerikai fiskális fenntarthatóság miatt, a ragadós inflációval és a központi bank függetlenségének potenciális eróziójával.
Az ezüst százalékos szinten még az aranyat is meghaladja, összesen 50 százalékkal nőve, elérve a 44,46 USD-t, ami 14 éves csúcs.
Kettős identitása, mint befektetési és ipari fém, az előnyére válik.
Egyrészt az ezüst magas béta változata az arany értékmegőrző vonzerejének. Másrészt, a fotovoltaikus és elektromos ipar strukturális keresletnövekedése kézzelfoghatóbb narratívát kínál, amely segíti a kereslet fenntartását.
Ezen felül a globális ezüstpiac jelentős kínálati hiánnyal küzd 2025-ben, folytatva egy többéves trendet, ahol a kereslet meghaladta a rendelkezésre álló kínálatot. A legutóbbi iparági elemzések, beleértve a World Silver Survey 2025 felmérést és a Silver Institute adatait, azt mutatják, hogy az idei év hiányát körülbelül a teljes éves kereslet 10–15 százalékára teszik, amivel az ötödik egymást követő évben lesz piaci deficit, ami csökkenti a már kibányászott vagy föld feletti készleteket.
A platina, amelyet gyakran háttérbe szorítanak társai, látványosan újra feltámadt. Közel egy évtizednyi oldalazó kereskedésit követően a fém májusban újjáéledt, miután a World Platinum Investment Council megismételte éves hiány-előrejelzéseit. Dél-Afrika korlátozott energetikai hálózata miatt csökken a bányászati befektetés, ez korlátozza az kínálati növekedési várakozásokat, az amerikai kereskedelmi politika és tarifáktól való félelmek, a megújult globális és nem utolsósorban a kínai kereslet mind árfelhajtó hatásúak. Míg áprilisban, amikor a legnagyobb különbség alakult ki, az arany–platina ráta elérte a 3,54-es rekordot, ami mostanra 2,56-ra csökkent.
A szakmai és a kiskereskedelmi befektetők is elismerték alapvető alulértékeltségét.
További támogató tényezők az ETF-ek valamint az autóipar, ahol a jelenleg is szűkös kínálat hiányba is fordulhat.
A május és július közti közel 50 százalékos ugrást követően enyhe, 0,382-as Fibonacci-visszahúzás mérsékelte az árakat, mielőtt újra megugrottak a múlt héten, röviden átlépve az 1500 USD-t 11 év után először. A 67 százalékos éves növekedéssel pedig továbbra is a legjobban teljesítő fő árucikk 2025-ben.
Az FOMC utáni emelkedés elnyújtottnak tűnhet, ám számos alapvető hajtóerő van a munkában.
A támogató környezet dacára nem szabad figyelmen kívül hagyni a rövid távú kockázatokat. A technikai mutatók, mint például napi RSI, feszesek, míg az opciós piac eltolódott a magasabban levő call pozíciók felé. Ez a koncentráció viszont sebezhetővé teszi az árakat
Ha ez utóbbit egy tőzsdei korrekció és a megugró volatilitás vezérli, egy olyan széles körű, de átmeneti kockázatcsökkentési fázis, mint amilyennek áprilisban is láttunk, ismét kikényszerítheti a tőkeáttételes alapok általános pozíciócsökkentését.
Ezért nagyon
fontos monitorozni a spekulatív pozíciók alakulását.
Különösen az intézményi befektetők határidős pozícióit, amit a Commitment of Traders jelentésen keresztül lehet követni. A jelenlegi helyzet, amikor a long pozíciók nyitása meghaladja a short fedezést, sebezhetőbbé teszi egy makrosokkal szemben, ami hirtelen esést eredményezhet.
Stratégiai nézetünk az aranyról és más befektetési fémekről határozottan felfelé mutató marad. Az alacsonyabb reálhozamok, gyengébb dollár és növekvő politikai kockázatok kombinációja az USA-ban továbbra is alátámasztják az erősséget. Az ETF-beáramlás újjáéledt befektetői érdeklődést hangsúlyoz.
Potenciális ellenszél származhat a központibank-vásárlások lassulásából, ahogy meglévő tartalékaik piaci értéke más eszközökhöz képest emelkedik, csökkentik a további vásárlások szükségességét súlyozáskor. Ugyanakkor a nagyobb változás kockázata Washingtonban rejlik. A Fed függetlenségének bármilyen eróziója, amely felborítja az inflációs várakozásokat vagy mélyíti az USA fiskális hitelességével kapcsolatos aggodalmakat, valószínűleg kiterjesztené a ralit, s
az arany ára jóval meghaladhatná a rövid távú 4000 dolláros célt.
A nemesfémek egyik legerősebb ralijukat élvezik évtizedek óta, amely nem pusztán a momentum által támogatott, hanem strukturális hajtóerők és makrokockázatok által, amiket nehéz figyelmen kívül hagyni. Míg a rövid távú korrekciók valószínűek és egészségesek, a szélesebb körű hatások azt sugallják, hogy az arany, ezüst és platina központi szerepet játszanak a befektetési palettán, 2025 utolsó negyedévében is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.