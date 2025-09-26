Aranypiac: drága-e ami csúcson van?

A múlt heti várva várt FOMC-kamatcsökkentést követően az arany, ezüst és platina továbbra is gyorsan emelkedik. A kamatvágás kezdetben némi profitrealizálást idézett elő, de azóta újjáéledt a kereslet. A rali szélessége és gyorsasága kérdéseket vet fel annak rövid távú fenntarthatóságáról, azonban számos tényező magyarázza a befektetési fémek iránti töretlen keresletet, túl a puszta lendületen és az elszalasztott lehetőség miatti félelmen (FOMO).

Rekordot döntött az aranypiac / Fotó: AFP

Rekord az aranypiacon

Az arany áttörte a friss rekordot, közel a 3800 USD-hez, teljesítve a szeptember 1-jei kitörésből származó technikai célt, egy hónapos konszolidációt követően. A mozgás sebessége aláhúzza, mennyire felszínesek voltak a korrekciók az elmúlt hetekben, hónapokban. Minden esést friss vásárlási kedv kísér, egy

következetes makrotámogatás mintáját alkotva, nem csak spekulatív habot.

Az arany év eleje óta már közel 42 százalékos növekedést mutat, ami a fém legjelentősebb éves emelkedése 1979 óta, amikor egy globális energiaválság inflációs megrázkódtatásokat okozott, melyek a pénzügyi piacokra is kihatottak. A történelmi párhuzam kiemeli a jelenlegi félelmeket az amerikai fiskális fenntarthatóság miatt, a ragadós inflációval és a központi bank függetlenségének potenciális eróziójával.

Az ezüst túltesz az aranyon is

Az ezüst százalékos szinten még az aranyat is meghaladja, összesen 50 százalékkal nőve, elérve a 44,46 USD-t, ami 14 éves csúcs.

Kettős identitása, mint befektetési és ipari fém, az előnyére válik.

Egyrészt az ezüst magas béta változata az arany értékmegőrző vonzerejének. Másrészt, a fotovoltaikus és elektromos ipar strukturális keresletnövekedése kézzelfoghatóbb narratívát kínál, amely segíti a kereslet fenntartását.

Ezen felül a globális ezüstpiac jelentős kínálati hiánnyal küzd 2025-ben, folytatva egy többéves trendet, ahol a kereslet meghaladta a rendelkezésre álló kínálatot. A legutóbbi iparági elemzések, beleértve a World Silver Survey 2025 felmérést és a Silver Institute adatait, azt mutatják, hogy az idei év hiányát körülbelül a teljes éves kereslet 10–15 százalékára teszik, amivel az ötödik egymást követő évben lesz piaci deficit, ami csökkenti a már kibányászott vagy föld feletti készleteket.