Brutális létszámleépítést jelentett be a Novo Nordisk, ezrével küldik el az alkalmazottakat: mégsem akkora üzlet a fogyás?

A dán Novo Nordisk hat héten belül másodszor csökkentette előrejelzését, s bejelentette, hogy 9 ezer munkahelyet szüntet meg egy új szerkezetátalakítás keretében. A leépítések a Wegovy-gyártó globálisan 78 400 alkalmazottjának 11 százalékát teszik ki. A vállalat célja, hogy 2026 végéig összesen mintegy 8 milliárd dán koronát, azaz 1,25 milliárd dollárt takarítson meg. A leépítések 5 ezer dániai munkahelyeket érintenek. A részvény korábban kiváló befektetés volt.

Még mindig jó befektetés? / Fotó: SPH Media via AFP

Fókuszálják a befektetéseket

Piacaink fejlődnek, különösen az elhízás terén, ezért a vállalatnak is fejlődnie kell

– hangsúlyozta Mike Doustdar, az új vezérigazgató, hozzátéve: fokozottan teljesítményalapú kultúrát kell bevezetni, hogy az erőforrásaikat hatékonyabban használják, s a beruházásokat oda kell fókuszálni, ahol a legnagyobb piaci hatásuk lehet.

A vállalat 8 milliárd korona egyszeri nettó szerkezetátalakítási költségre számít az intézkedések nyomán.

A kilencmilliárd koronás harmadik negyedéves szerkezetátalakítási költségből lejön a negyedik negyedévben várt egymilliárd korona megtakarítás.

A vállalat a korábbi 10–16 százalékról 4–10 százalékra csökkentette az idei évre vonatkozó egész éves üzemi eredménynövekedési előrejelzését. A megtakarításokat a cukorbetegség és az elhízás elleni szerek fejlesztésére fordítják.

A Novo Nordisk az elmúlt néhány évben gyorsan növekedett, hogy kielégítse az elhízás elleni gyógyszerek iránti keresletet, ami szervezeti gondokat okozott és extra költségekkel járt.

A vállalat részvényei július végén egy nap alatt 30 százalékot zuhantak, csaknem 93 milliárd dollárt törölve a piaci kapitalizációból, miután a gyógyszergyártó csökkentette az éves értékesítési és bevételi várakozásokat a kasszasiker gyógyszerek, az Ozempic és a Wegovy piaci ellenszele miatt.

A gyógyszerek értékesítését rontja, hogy az Egyesült Államokban elérhetők olcsóbb, másolt változatok.