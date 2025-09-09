Befektetés: bánatpénz dagasztotta a céltalanul sodródó kispapír vitorláit

Hétfőn, piaczárás után jelentett a korábban ásványvíz kitermelésével, palackozásával, illetve ásványvíz és üdítőital értékesítésével foglalkozó FuturAqua. A korábban ígéretes befektetésnek számító, filléres részvény kedden reggel közel 1 százalékos eséssel reagált: a kurzus 13,9 forintra süllyedt.
A féléves gyorsjelentés egyetlen szembetűnő sora az egyéb bevételek. Miközben az árbevétel az egy évvel korábbi 600 ezer forintról 300 ezer forintra csökkent,
az egyéb bevételek négyezer forintról 29 millió forintra ugrottak.
Amit azzal magyaráz a jelentés, hogy a 2020. első félévi tokenértékesítésekhez kapcsolódóan az értékesítés általános szerződési feltételeinek 3.5. pontja alapján elszámolt 28,6 millió forint bánatpénz most került kimutatásra.
Ennek háttere egy régi befektetési sztori: a FuturAqua 2013 óta kacérkodott a víz mint termék tőzsdei kereskedésével. Kezdetben egy víztőzsdeplatform kialakítását célozta a társaság, ahol a víz mint nyersanyag származtatott termékeivel lehetett volna kereskedni. Végül egy kriptovaluta-platform lett a termék bevezetésének helyszíne. A Watereum kifejezetten ígéretesnek tűnt, hiszen a klímaváltozási aggodalmak felértékelték a vizet, s
a vízfedezetű kriptovaluta még az igazgatósági tagok javadalmazásába is beépült
az obligát részvényopción túl. 2020 őszén már a blokklánc-technológián alapuló Watereum token második sorozatát is kibocsátották. Majd 2021 tavaszán a Watereum tokenek kereskedésének helyet adó platform, a WTR Trading tesztüzeme is beindult.
Tavaly veszteséges (14,8 millió forint veszteség) első fél évet jelentett a FuturAqua, idén azonban
az első fél év eredménye 14,8 millió forint profit.
A pandémia előtti években 125 forint felett is járt a szebb napokat látott társaság árfolyama.
Egy időben a részvényeseknek vízvételi joguk is volt,
önköltségi áron juthattak ásványvízhez.
Idén augusztusban két számjegyű piaci értékvesztést szenvedett el a FuturAqua, mely ma már filléres részvény. A kurzus egy éve nem járt 20 forint felett.
