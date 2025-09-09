Befektetés: bánatpénz dagasztotta a céltalanul sodródó kispapír vitorláit

Hétfőn, piaczárás után jelentett a korábban ásványvíz kitermelésével, palackozásával, illetve ásványvíz és üdítőital értékesítésével foglalkozó FuturAqua. A korábban ígéretes befektetésnek számító, filléres részvény kedden reggel közel 1 százalékos eséssel reagált: a kurzus 13,9 forintra süllyedt.

Ilyen is volt, amikor az ásványvítz kínált ígéretes befektetést / Fotó: FuturAqua

Elfeledett befektetési sztori hozott pénzt

A féléves gyorsjelentés egyetlen szembetűnő sora az egyéb bevételek. Miközben az árbevétel az egy évvel korábbi 600 ezer forintról 300 ezer forintra csökkent,

az egyéb bevételek négyezer forintról 29 millió forintra ugrottak.

Amit azzal magyaráz a jelentés, hogy a 2020. első félévi tokenértékesítésekhez kapcsolódóan az értékesítés általános szerződési feltételeinek 3.5. pontja alapján elszámolt 28,6 millió forint bánatpénz most került kimutatásra.

Ennek háttere egy régi befektetési sztori: a FuturAqua 2013 óta kacérkodott a víz mint termék tőzsdei kereskedésével. Kezdetben egy víztőzsdeplatform kialakítását célozta a társaság, ahol a víz mint nyersanyag származtatott termékeivel lehetett volna kereskedni. Végül egy kriptovaluta-platform lett a termék bevezetésének helyszíne. A Watereum kifejezetten ígéretesnek tűnt, hiszen a klímaváltozási aggodalmak felértékelték a vizet, s

a vízfedezetű kriptovaluta még az igazgatósági tagok javadalmazásába is beépült

az obligát részvényopción túl. 2020 őszén már a blokklánc-technológián alapuló Watereum token második sorozatát is kibocsátották. Majd 2021 tavaszán a Watereum tokenek kereskedésének helyet adó platform, a WTR Trading tesztüzeme is beindult.