Megtáltosodott a kiesés előtt a pesti parkett technológiai cége

Különösebb hír nélkül pattant a Delta Technologies, izgalmas befektetést kínálva a pesti parketten. A tőzsde technológiai cége regionális akvizíciókat tervez, bár hamarosan kiesik a BUX-kosárból.
Faragó József
2025.09.23, 13:11
Frissítve: 2025.09.23, 13:36

Élénk forgalommal, különösebb hír nélkül is nagyott pattant a Delta Technologies. Nem először merül fel a fórumozó kisbefektetők körében, hogy 50 millió forint áramlik ide-oda a kispapírok piacán, hol itt, hol ott izzítva a ralit, izgalmas befektetést kínálva. Ám a pesti parkett technológiai cégére egyébként is  jellemzők a váratlan felpattanások és a hosszú lecsorgások.

befektetés
Izgalmas befektetés / Fotó: Delta Csoport 

Izgalmas befektetés: gyakoriak a felpattanások

A Delta Technologies bő 7 százalékot emelkedett 25 milliós forgalommal kedden délelőtt. A kurzus 58 forint felett is járt. Bár a kispapír órákig vezette a BÉT-nyertesek listáját. Valójában a Delta grafikonjára tekintve azt látjuk, hogy a mostani emelkedés messze nem kiugró a spekulatív felpattanások közül. És nem is tekinthető igazán meglepőnek. 

A részvény pályáját 8-10 forintos ritka felpattanások és hosszú lecsorgások jellemzik.

Emlékezetes volt a májusi felpattanás, amikor a leánycég 323 milliós tendere volt a mögöttes hír.  Hasonló felívelést láthattunk június közepén, amikor kiderült, hogy két hét alatt több mint hárommillió darab saját részvényt vásárolnak. Akkor az is fűtötte a hangulatot, hogy piacnyitáskor közölték: a Robotizálunk Kft. 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írtak alá szándéknyilatkozatot a Delta Technologies és a Robotizálunk tulajdonosai.

Mi lehet a háttérben?

Most nem tudunk hírt illeszteni a felíveléshez. Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy nagyságrendileg 

hatmilliárd forintos tőkebevonással, három-öt év alatt értékteremtő akvizíciókat tervez a Delta, 

melynek során első körben főként a hazai, majd középtávon a releváns régiós piacokon keresnek potenciális akvizíciós célpontokat.  

Mindeközben szeptember végén 

kitárazásra lehet számítani BUX-benchmarkot követő alapoknál,

mivel a Delta immár második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. Így októbertől a Zwack lép a helyére a kosárban.  

 

Olcsóbb finanszírozás, sikeres tenderek

Csökkenő bevétel mellett javuló profitabilitásról jelentett március végén a Delta Technologies, mely az első üzleti fél évében megérezte a beruházások lassulását.

Keresztféléves üzleti éve – december végén lezárt – első felében a Delta Technologies konszolidált árbevétele 16,17 milliárd forint volt, ami 6,26 százalékkal maradt el az előző üzleti év azonos időszakában elért 17,25 milliárd forinttól. Míg

az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 3,84 forintról 3,92 forintra nőtt.

Kedvezően hatott az adózás előtti eredményre, hogy az alapkamat-csökkenéssel olcsóbbá vált a társaság finanszírozása. Kedvező volt továbbá, hogy a társaság leányvállalata a közbeszerzési eljárásokban és a versenyszférában kiírt tendereken eredményesen vesz részt, s a rendelésállománya megfelelő fedezetet nyújt a működésre.

