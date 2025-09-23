Megtáltosodott a kiesés előtt a pesti parkett technológiai cége

Élénk forgalommal, különösebb hír nélkül is nagyott pattant a Delta Technologies. Nem először merül fel a fórumozó kisbefektetők körében, hogy 50 millió forint áramlik ide-oda a kispapírok piacán, hol itt, hol ott izzítva a ralit, izgalmas befektetést kínálva. Ám a pesti parkett technológiai cégére egyébként is jellemzők a váratlan felpattanások és a hosszú lecsorgások.

Izgalmas befektetés / Fotó: Delta Csoport

Izgalmas befektetés: gyakoriak a felpattanások

A Delta Technologies bő 7 százalékot emelkedett 25 milliós forgalommal kedden délelőtt. A kurzus 58 forint felett is járt. Bár a kispapír órákig vezette a BÉT-nyertesek listáját. Valójában a Delta grafikonjára tekintve azt látjuk, hogy a mostani emelkedés messze nem kiugró a spekulatív felpattanások közül. És nem is tekinthető igazán meglepőnek.

A részvény pályáját 8-10 forintos ritka felpattanások és hosszú lecsorgások jellemzik.

Emlékezetes volt a májusi felpattanás, amikor a leánycég 323 milliós tendere volt a mögöttes hír. Hasonló felívelést láthattunk június közepén, amikor kiderült, hogy két hét alatt több mint hárommillió darab saját részvényt vásárolnak. Akkor az is fűtötte a hangulatot, hogy piacnyitáskor közölték: a Robotizálunk Kft. 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írtak alá szándéknyilatkozatot a Delta Technologies és a Robotizálunk tulajdonosai.

Mi lehet a háttérben?

Most nem tudunk hírt illeszteni a felíveléshez. Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy nagyságrendileg

hatmilliárd forintos tőkebevonással, három-öt év alatt értékteremtő akvizíciókat tervez a Delta,

melynek során első körben főként a hazai, majd középtávon a releváns régiós piacokon keresnek potenciális akvizíciós célpontokat.

Mindeközben szeptember végén

kitárazásra lehet számítani BUX-benchmarkot követő alapoknál,

mivel a Delta immár második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. Így októbertől a Zwack lép a helyére a kosárban.