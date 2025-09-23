Megtáltosodott a kiesés előtt a pesti parkett technológiai cége

Élénk forgalommal, különösebb hír nélkül is nagyott pattant a Delta Technologies. Nem először merül fel a fórumozó kisbefektetők körében, hogy 50 millió forint áramlik ide-oda a kispapírok piacán, hol itt, hol ott izzítva a ralit, izgalmas befektetést kínálva. Ám a pesti parkett technológiai cégére egyébként is jellemzők a váratlan felpattanások és a hosszú lecsorgások.
A Delta Technologies bő 7 százalékot emelkedett 25 milliós forgalommal kedden délelőtt. A kurzus 58 forint felett is járt. Bár a kispapír órákig vezette a BÉT-nyertesek listáját. Valójában a Delta grafikonjára tekintve azt látjuk, hogy a mostani emelkedés messze nem kiugró a spekulatív felpattanások közül. És nem is tekinthető igazán meglepőnek.
A részvény pályáját 8-10 forintos ritka felpattanások és hosszú lecsorgások jellemzik.
Emlékezetes volt a májusi felpattanás, amikor a leánycég 323 milliós tendere volt a mögöttes hír. Hasonló felívelést láthattunk június közepén, amikor kiderült, hogy két hét alatt több mint hárommillió darab saját részvényt vásárolnak. Akkor az is fűtötte a hangulatot, hogy piacnyitáskor közölték: a Robotizálunk Kft. 51 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról írtak alá szándéknyilatkozatot a Delta Technologies és a Robotizálunk tulajdonosai.
Most nem tudunk hírt illeszteni a felíveléshez. Persze nem szabad elfeledkezni arról, hogy nagyságrendileg
hatmilliárd forintos tőkebevonással, három-öt év alatt értékteremtő akvizíciókat tervez a Delta,
melynek során első körben főként a hazai, majd középtávon a releváns régiós piacokon keresnek potenciális akvizíciós célpontokat.
Mindeközben szeptember végén
kitárazásra lehet számítani BUX-benchmarkot követő alapoknál,
mivel a Delta immár második alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait. Így októbertől a Zwack lép a helyére a kosárban.
Csökkenő bevétel mellett javuló profitabilitásról jelentett március végén a Delta Technologies, mely az első üzleti fél évében megérezte a beruházások lassulását.
Keresztféléves üzleti éve – december végén lezárt – első felében a Delta Technologies konszolidált árbevétele 16,17 milliárd forint volt, ami 6,26 százalékkal maradt el az előző üzleti év azonos időszakában elért 17,25 milliárd forinttól. Míg
az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 3,84 forintról 3,92 forintra nőtt.
Kedvezően hatott az adózás előtti eredményre, hogy az alapkamat-csökkenéssel olcsóbbá vált a társaság finanszírozása. Kedvező volt továbbá, hogy a társaság leányvállalata a közbeszerzési eljárásokban és a versenyszférában kiírt tendereken eredményesen vesz részt, s a rendelésállománya megfelelő fedezetet nyújt a működésre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.