Zwack: visszatér az elitbe az Unicum gyártója

Változást hoz az ősz az első számú hazai részvényindex összetételében, miután a tőzsdeüzemeltető elvégezte a BUX féléves felülvizsgálatát.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) index bizottságának döntése értelmében októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei. A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.
A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.
A BUX indexbe egyelőre nem térhet vissza ugyanakkor a PannErgy, amely bár teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, de épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.
Az október 1-jén életbe lépő változások nyomán a BUX 16 részvényt tartalmaz majd, tagjai a 4IG, az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Graphisoft Park SE, a Gránit Bank, a Magyar Telekom, a Masterplast, a Mol, az Opus, az OTP Bank, a Richter Gedeon, a Waberer’s és a Zwack lesznek.
A kis- és közepes tőzsdei méretű cégek indexe, a BUMIX egy új taggal, a tőzsdeüzemeltető társaság Budapesti Értéktőzsde részvényeivel bővül.
A BIF és az MBH Jelzálogbank első alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait ezért továbbra is maradhatnak a BUMIX-kosárban.
