Deviza
EUR/HUF389.56 0% USD/HUF328.73 -0.76% GBP/HUF448.83 -0.36% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF76.94 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.56 0% USD/HUF328.73 -0.76% GBP/HUF448.83 -0.36% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.6 -0.14% RON/HUF76.94 +0.02% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,877.82 -0.76% MTELEKOM1,860 -1.9% MOL2,800 -0.43% OTP29,010 +0.03% RICHTER9,895 -2.42% OPUS552 +1.28% ANY7,140 -0.83% AUTOWALLIS154 -2.84% WABERERS5,080 0% BUMIX9,167.45 -1.35% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,143.93 -1.07% BUX99,877.82 -0.76% MTELEKOM1,860 -1.9% MOL2,800 -0.43% OTP29,010 +0.03% RICHTER9,895 -2.42% OPUS552 +1.28% ANY7,140 -0.83% AUTOWALLIS154 -2.84% WABERERS5,080 0% BUMIX9,167.45 -1.35% CETOP3,441.35 -1.08% CETOP NTR2,143.93 -1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
BUX
Zwack
index
tőzsde
Delta Technologies

Zwack: visszatér az elitbe az Unicum gyártója

Októbertől változik a BUX index összetétele. A Zwack visszatér az első számú hazai részvényindexbe, a Delta Technologies viszont távozni kényszerül a tőzsdeüzemeltető döntése értelmében.
K. T.
2025.09.16, 15:49

Változást hoz az ősz az első számú hazai részvényindex összetételében, miután a tőzsdeüzemeltető elvégezte a BUX féléves felülvizsgálatát.

Zwack, BUX, index, részvény
Ősszel visszatér a BUX indexbe a Zwack / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) index bizottságának döntése értelmében októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei. A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.

A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.

A BUX indexbe egyelőre nem térhet vissza ugyanakkor a PannErgy, amely bár teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, de épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.

ZWACK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ZWACK részvény17:20:00
Árfolyam: 31,600 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 2,300,900 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Az október 1-jén életbe lépő változások nyomán a BUX 16 részvényt tartalmaz majd, tagjai a 4IG, az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a CIG Pannónia, a Graphisoft Park SE, a Gránit Bank, a Magyar Telekom, a Masterplast, a Mol, az Opus, az OTP Bank, a Richter Gedeon, a Waberer’s és a Zwack lesznek.

A kis- és közepes tőzsdei méretű cégek indexe, a BUMIX egy új taggal, a tőzsdeüzemeltető társaság Budapesti Értéktőzsde részvényeivel bővül.

A BIF és az MBH Jelzálogbank első alkalommal nem teljesítette az indextagság kritériumait ezért továbbra is maradhatnak a BUMIX-kosárban.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu