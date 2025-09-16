Zwack: visszatér az elitbe az Unicum gyártója

Változást hoz az ősz az első számú hazai részvényindex összetételében, miután a tőzsdeüzemeltető elvégezte a BUX féléves felülvizsgálatát.

Ősszel visszatér a BUX indexbe a Zwack / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) index bizottságának döntése értelmében októbertől bekerülnek a BUX-kosárba a Zwack részvényei. A blue chip indexben az Unicum gyomorkeserű és más égetett szeszes italok gyártója a Delta Technologies papírjait váltja, melynek második alkalommal nem sikerült tejesítenie az indextagság kritériumait.

A CIG Pannónia a szeptemberi felülvizsgálat során szintén nem tudott maradéktalanul megfelelni a feltételeknek, ám mivel ez első alkalommal fordult elő, maradhat a pesti tőzsde első számú részvénykosarában.

A BUX indexbe egyelőre nem térhet vissza ugyanakkor a PannErgy, amely bár teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, de épp az eggyel korábbi felülvizsgálat következtében kellett távoznia a kosárból, így a türelmi időszakra vonatkozó rendelkezés alapján októberben még nem csatlakozhat a hazai tőzsde elitköréhez.