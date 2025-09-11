Döntöttek az európai jegybankárok - mozdult a forint

Kamatdöntő ülést tartott ma az EKB. A kiadott közlemény szerint nem nyúltak a kamatokhoz. Az irányadó ráta továbbra is 2 százalékos.
Az euró-forint kurzus a döntést követően a magyar deviza erős oldala felé mozdult. A kurzust 392,7 közeléből percek alatt 392,4 közelébe süllyedt.
Itt
izgalmas szinten mozog a forint, mert 392,30-nál a trendvonal a támasz.
Christine Lagarde EKB-elnök sajtótájékoztatója előtt a támasz alá szúrt az euró-forint.
