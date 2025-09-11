Deviza
kamatdöntés
forint
EKB

Döntöttek az európai jegybankárok - mozdult a forint

Nem nyúlt a kamatokhoz az EKB. A forint erősödni kezdett.
Faragó József
2025.09.11, 14:29
Frissítve: 2025.09.11, 14:43

Kamatdöntő ülést tartott ma az EKB. A kiadott közlemény szerint nem nyúltak a kamatokhoz. Az irányadó ráta továbbra is 2 százalékos. 

Christine Lagarde EKB
Fotó: AFP

Az euró-forint kurzus a döntést követően a magyar deviza erős oldala felé mozdult. A kurzust 392,7 közeléből percek alatt 392,4 közelébe süllyedt. 

Itt 

izgalmas szinten mozog a forint, mert 392,30-nál a trendvonal a támasz.

Christine Lagarde EKB-elnök sajtótájékoztatója előtt a támasz alá szúrt az euró-forint. 

