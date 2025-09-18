Forint: tovább száguld a magyar pénz, nehéz elhinni mennyibe kerül az euró és a dollár

A dollárhoz képest még szembetűnőbb a forint szárnyalása. A váltási árfolyam 0,7 százalékkal csökkent csütörtök délelőtt, így már csupán 328 forintot kérnek a zöldhasúért. Az amerikai pénz az orosz–ukrán háború kitörése előtt, 2022 februárjában volt ennyire olcsó legutóbb.

Az Erste kommentárja szerint a kamatkülönbözet továbbra is meghatározó tényező, és folyamatosan a forint malmára hajtja a vizet. Alapvetően a nemzetközi folyamatok kihatása jelentkezhet a mai kereskedésben: előreláthatólag hazai esemény nincs kilátásban a hét utolsó két napján.

Az Equilor szakértői úgy vélik, hosszabb távon visszagyengülhet a hazai fizetőeszköz. Az év hátralévő részében, az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a magyar pénz.