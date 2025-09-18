A forintot mozgató láthatatlan erők

A forinterősödés fő oka a szigorúbb monetáris politika és az ennek eredményeként kialakult kedvező kamatfelár. Varga Mihály márciusi érkezése óta szigorúbb hangnemre váltott a jegybank, és még a jelenlegi árfolyamnál is rendszeresen hangoztatják a szigorú monetáris politika szükségességét, amivel szemben ezúttal a fiskális politika irányítói sem emelték fel a szavukat.

A forinterősödés fő oka a kedvező kamatfelár / Fotó: YinNarukami / Shutterstock

Devizás termékek irányába billent a megtakarítási szerkezet

A jegybanki szigor oka részben az infláció letörésére irányul. Az Erste előrejelzései szerint idén 4,7 százalék, jövőre 4,1 százalék lehet az infláció, vagyis a jegybanki inflációs cél elérése csak 2027-ben tűnik reálisnak. A lakosság inflációs várakozásai pedig régóta 20 százalék körüli szinten vannak beragadva, ami az árazási döntéseken, bértárgyalásokon keresztül végső soron visszahat az inflációra is. A másik szempont a forinttal kapcsolatos negatív beidegződés, az elmúlt bő egy évtizedben stabilan leértékelődő pályán mozgott a forint az euróval szemben, ami a megtakarítási szerkezetet is a devizás termékek irányába tolta el, ami nem lehet célja egyetlen kormánynak vagy jegybanknak sem, hiszen ezáltal kontrollt veszít. Az erősebb forint ezen a szemléleten is némileg változtathat, bár évtizedes tapasztalatokat nem lehet gyorsan felülírni.

A jegybanki szigor azt eredményezi, hogy egy hónapos időtávra évesített 6,5 százalékon lehet forintot lekötni a bankközi piacon (1 hónapos Bubor). Ezzel szemben román lejben 6 százalékos, lengyel zlotyiban 4,9 százalékos, cseh koronában 3,3 százalékos kamatot lehet elérni. Sőt olyan egzotikus devizára, mind a dél-afrikai rand is csak 20 bázisponttal magasabb kamatot lehet kapni, mint a forintra. Vagyis régiós versenyben nálunk a legnagyobb a kamatelőny a 2 százalékos eurós kamatokhoz képest. Ez pedig a „carry tradeknek” kedvez.

Közben az idei évi költségvetési hiány 4,7 százalék, jövőre pedig 4,5 százalék lehet. Abszolút értelemben ez sem jó, de régiós versenytársainknál még rosszabb a helyzet. Romániában idénre 7,7 százalék, jövőre 6,3 százalékos költségvetési hiány várható a konszenzus szerint. Lengyelországban ugyanez 6,4 százalék, illetve 6 százalék lehet. Csak a csehek állnak jól 2 százalék körüli költségvetési hiánnyal, de ott meg sokkal kisebb a kamatfelár.