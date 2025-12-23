Deviza
EUR/HUF390,17 +0,39% USD/HUF331,13 +0,23% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF419,29 +0,46% PLN/HUF92,52 +0,37% RON/HUF76,65 +0,34% CZK/HUF16,04 +0,41% EUR/HUF390,17 +0,39% USD/HUF331,13 +0,23% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF419,29 +0,46% PLN/HUF92,52 +0,37% RON/HUF76,65 +0,34% CZK/HUF16,04 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 982,41 +0,08% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 886 -0,07% OTP35 430 -0,06% RICHTER9 730 +0,62% OPUS549 +0,55% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 039,75 +0,08% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 458,01 +0,02% BUX110 982,41 +0,08% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 886 -0,07% OTP35 430 -0,06% RICHTER9 730 +0,62% OPUS549 +0,55% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 039,75 +0,08% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 458,01 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Egyesült Államok
Audi
autógyár

Kínos: annyira nincs már pénze az Audinak, hogy más márkák gyáraiban készülhetnek a modelljei: döntés született Amerikáról

Az amerikai vámok nehéz helyzetbe hozták a német autógyártót. Az Audi a tervek szerint saját gyárat egyelőre nem, járműgyártást azonban visz a tengerentúlra.
VG
2025.12.23, 06:20
Frissítve: 2025.12.23, 08:55

Habár az idei év során, a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok bejelentése után többször is felmerült, hogy saját gyárat építene az Amerikai Egyesült Államokban az Audi, nagyon úgy tűnik, hogy ez a terv egyelőre nem valósul meg.

Audi logo on the rear of a car of the brand
Fotó: DPA / AFP

Az Autopro cikke kiemelte, hogy az amerikai importvám legnagyobb elszenvedői közé tartoznak azok az európai márkák, amelyek forgalmaznak autókat az Egyesült Államokban, de nem rendelkeznek gyárral a tengerentúlon. A többi között ilyen az Audi is, amely európai gyárai mellett Mexikóból látja el az amerikai piacot, 2025-től immár vámokkal terhelve. A vámok hatásának csökkentésére több terv is felmerült, ezek közül a gyárépítés, úgy tűnik, lekerül az asztalról.

A legújabb fejlemény, hogy az Audi felügyelőbizottságának december 12-i ülésén Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ideiglenesen levette a napirendről az Audi saját amerikai üzemének felépítését. Ezt azzal indokolta, hogy egy új üzem túl nagy költséggel járt volna. A döntés ideiglenessége arra utal, hogy a terv megvalósulhat, ha a pénzügyi feltételek javulnak.

Ettől függetlenül Gernot a Döllner továbbra is több Audi modell gyártását tervezi az Egyesült Államokban. Az egyik lehetőség egy nagyobb SUV gyártása a Scout márka még építés alatt álló üzemében. A modell valószínűleg a Scout platformját fogja használni, és mint ilyen, hatótávolság-növelő járműként kerülhet piacra.

A másik lehetőség, hogy egy MEB-platformra épülő Q4 e-tron SUV gyártását kezdik el a Volkswagen chattanoogai üzemében. A létesítményben a Volkswagen ID.4 képében már gyártottak MEB-alapú modellt, így a Q4 e-tron bevezetése sem okozna túl nagy problémát.

Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel

A győri gyár stabil lábakon áll, és a kihívások ellenére pozitív kilátásokkal zárja az évet – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjújában. Hangsúlyozta, hogy a Volkswagen csoport nehézségeit gyakran vetítik ki indokolatlanul az Audi Hungariára.

A 2025-ös esztendő várható eredményeivel kapcsolatban Michael Breme optimista: a járműgyártásban a tavalyi rekordot meghaladó darabszám lehetséges, köszönhetően az új Q3 sikeres felfutásának – az alkatrészellátási problémákat már megoldották. A motorgyártás a tavalyi magas szinten zárhat, így összességében a vállalat teljesíti a terveket.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu