Kínos: annyira nincs már pénze az Audinak, hogy más márkák gyáraiban készülhetnek a modelljei: döntés született Amerikáról
Habár az idei év során, a Donald Trump amerikai elnök által kivetett vámok bejelentése után többször is felmerült, hogy saját gyárat építene az Amerikai Egyesült Államokban az Audi, nagyon úgy tűnik, hogy ez a terv egyelőre nem valósul meg.
Az Autopro cikke kiemelte, hogy az amerikai importvám legnagyobb elszenvedői közé tartoznak azok az európai márkák, amelyek forgalmaznak autókat az Egyesült Államokban, de nem rendelkeznek gyárral a tengerentúlon. A többi között ilyen az Audi is, amely európai gyárai mellett Mexikóból látja el az amerikai piacot, 2025-től immár vámokkal terhelve. A vámok hatásának csökkentésére több terv is felmerült, ezek közül a gyárépítés, úgy tűnik, lekerül az asztalról.
A legújabb fejlemény, hogy az Audi felügyelőbizottságának december 12-i ülésén Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ideiglenesen levette a napirendről az Audi saját amerikai üzemének felépítését. Ezt azzal indokolta, hogy egy új üzem túl nagy költséggel járt volna. A döntés ideiglenessége arra utal, hogy a terv megvalósulhat, ha a pénzügyi feltételek javulnak.
Ettől függetlenül Gernot a Döllner továbbra is több Audi modell gyártását tervezi az Egyesült Államokban. Az egyik lehetőség egy nagyobb SUV gyártása a Scout márka még építés alatt álló üzemében. A modell valószínűleg a Scout platformját fogja használni, és mint ilyen, hatótávolság-növelő járműként kerülhet piacra.
A másik lehetőség, hogy egy MEB-platformra épülő Q4 e-tron SUV gyártását kezdik el a Volkswagen chattanoogai üzemében. A létesítményben a Volkswagen ID.4 képében már gyártottak MEB-alapú modellt, így a Q4 e-tron bevezetése sem okozna túl nagy problémát.
Kitálalt a győri Audi-gyár vezetője, őszintén elmondta, milyen helyzetben vannak: létszámstopot rendeltek el, nem csak a kínai autók okozzák a bajt – ezt tervezik a fizetésekkel
A győri gyár stabil lábakon áll, és a kihívások ellenére pozitív kilátásokkal zárja az évet – mondta Michael Breme, az Audi Hungaria elnöke a Kisalföldnek adott évértékelő interjújában. Hangsúlyozta, hogy a Volkswagen csoport nehézségeit gyakran vetítik ki indokolatlanul az Audi Hungariára.
A 2025-ös esztendő várható eredményeivel kapcsolatban Michael Breme optimista: a járműgyártásban a tavalyi rekordot meghaladó darabszám lehetséges, köszönhetően az új Q3 sikeres felfutásának – az alkatrészellátási problémákat már megoldották. A motorgyártás a tavalyi magas szinten zárhat, így összességében a vállalat teljesíti a terveket.