EUR/HUF390,17 +0,39% USD/HUF331,13 +0,23% GBP/HUF447,43 +0,54% CHF/HUF419,29 +0,46% PLN/HUF92,52 +0,37% RON/HUF76,65 +0,34% CZK/HUF16,04 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 994,11 +0,09% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 886 -0,07% OTP35 430 -0,06% RICHTER9 730 +0,62% OPUS549 +0,55% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 033,38 +0,01% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,72 +0,01%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tombol a Mikulás-rali a Wall Streeten, száguld az Nvidia és a Novo Nordisk, újabb történelmi csúcsokat döntött meg az ezüst és az arany ára

Optimista hangulatban várják a befektetők a harmadik negyedéves amerikai GDP-adatot. A részvénypiac a Mikulás-rali lázában ég, egyelőre nem látszik olyan akadály, amey megakasztaná az indexek emelkedését.
D. GY.
2025.12.23, 07:25
Frissítve: 2025.12.23, 08:32

Emelkedett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, az ünnepi időszak előtt tombol a Mikulás-rali. Tovább drágultak a nemesfémek is. A befektetők a harmadik negyedéves amerikai GDP-adatokra várnak. 

részvénypiac Wall Street
Tovább száguld a részvénypiac, tombol a Mikulás-rali / Fotó: AFP

A jen árfolyama stabilizálódott, a kereskedők éberen figyelik a japán hatóságok esetleges beavatkozására utaló jeleket, amelyek célja a valuta gyengülésének megfékezése lehet. A jen esése felgyorsult azt követően, hogy a japán jegybank (BoJ) pénteken – előre jelzett módon – kamatemelést hajtott végre.

Fókuszban az amerikai GDP adat

Annak ellenére, hogy a világ nagy részén az ünnepek miatt rövidített kereskedési hét van, a befektetők nagy érdeklődéssel várják az amerikai kormányzat rekordhosszúságú leállása miatt nem publikált makrogazdasági adatokat. A keddi nap kulcsadata a harmadik negyedéves gazdasági növekedés lesz, amely az előrejelzések szerint azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erőteljesen bővült. 

A várakozások szerint az évesített növekedési ütem 3,3 százalék lehet, ami enyhe visszaesést jelent az előző negyedévhez képest. 

Ennek egyik oka, hogy az év eleji megugrást követően – a vámok bevezetése előtt – az import jelentősen visszaesett. 

Előretekintve az alapvető növekedés valószínűleg lassul a negyedik negyedévben a hosszan elhúzódó kormányzati leállás, valamint az autóeladásokból fakadó további ellenszél miatt

kommentálta a helyzetet a Reutersnek David Doyle, a Macquarie Group vezető közgazdásza.

Jó hangulatban a részvénypiac, száguld az Nvidia és a Novo Nordisk

A piaci hangulat derűs maradt az adatközlés előtt: 

  • az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 0,31 százalékkal emelkedett a korai kereskedésben, 
  • a tokiói Nikkei 0,1 százalékkal nőtt. 
  • Az S&P 500 határidős kontraktusai alig változtak, 
  • a Nasdaq határidős jegyzései 0,11 százalékkal emelkedtek.

Az éjszaka folyamán az Nvidia részvényei emelkedtek, miután a vállalat közölte kínai ügyfeleivel, hogy még a jövő év február közepén esedékes holdújévi ünnep előtt meg kívánja kezdeni második legerősebb mesterségesintelligencia-csipjeinek a szállítását Kínába.

Az Egyesült Államokban jegyzett Novo Nordisk részvényei 6 százalékkal ugrottak meg a zárás utáni kereskedésben, miután az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) hétfőn engedélyezte a vállalat testsúlycsökkentő tablettáját. Ez jelentős előnyt biztosít a dán gyógyszergyártónak a szájon át szedhető fogyókúrás készítmények piacra viteléért folytatott versenyben. 

A karácsonyi hét elején a kockázatvállalási hangulat uralja a Wall Streetet: a befektetők növelik részvény- és nyersanyag-kitettségüket, ahogy közeledik az év vége

– mondta Jose Torres, az Interactive Brokers vezető közgazdásza. „A kereskedők egyelőre nem látnak komolyabb akadályokat a Mikulás-rali kibontakozása előtt” – tette hozzá.

Újabb történelmi csúcsokon az arany és az ezüst

A nemesfémek piacán az azonnali arany- és ezüstárfolyamok történelmi csúcsra ugrottak, részben a fokozódó geopolitikai feszültségek miatti menedékeszköz-kereslet következtében, miután az Egyesült Államok megpróbált több venezuelai olajat szállító tartályhajót lefoglalni. Az olajárak kissé csökkentek, miután hétfőn az ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmak miatt emelkedtek. 

  • A Brent típusú nyersolaj határidős ára 0,06 százalékkal 62,03 dollárra mérséklődött hordónként, 
  • az amerikai WTI 0,16 százalékkal 57,92 dollárra esett.
