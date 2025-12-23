Tombol a Mikulás-rali a Wall Streeten, száguld az Nvidia és a Novo Nordisk, újabb történelmi csúcsokat döntött meg az ezüst és az arany ára

Emelkedett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, az ünnepi időszak előtt tombol a Mikulás-rali. Tovább drágultak a nemesfémek is. A befektetők a harmadik negyedéves amerikai GDP-adatokra várnak.

Tovább száguld a részvénypiac, tombol a Mikulás-rali / Fotó: AFP

A jen árfolyama stabilizálódott, a kereskedők éberen figyelik a japán hatóságok esetleges beavatkozására utaló jeleket, amelyek célja a valuta gyengülésének megfékezése lehet. A jen esése felgyorsult azt követően, hogy a japán jegybank (BoJ) pénteken – előre jelzett módon – kamatemelést hajtott végre.

Fókuszban az amerikai GDP adat

Annak ellenére, hogy a világ nagy részén az ünnepek miatt rövidített kereskedési hét van, a befektetők nagy érdeklődéssel várják az amerikai kormányzat rekordhosszúságú leállása miatt nem publikált makrogazdasági adatokat. A keddi nap kulcsadata a harmadik negyedéves gazdasági növekedés lesz, amely az előrejelzések szerint azt mutatja, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erőteljesen bővült.

A várakozások szerint az évesített növekedési ütem 3,3 százalék lehet, ami enyhe visszaesést jelent az előző negyedévhez képest.

Ennek egyik oka, hogy az év eleji megugrást követően – a vámok bevezetése előtt – az import jelentősen visszaesett.

Előretekintve az alapvető növekedés valószínűleg lassul a negyedik negyedévben a hosszan elhúzódó kormányzati leállás, valamint az autóeladásokból fakadó további ellenszél miatt

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek David Doyle, a Macquarie Group vezető közgazdásza.

Jó hangulatban a részvénypiac, száguld az Nvidia és a Novo Nordisk

A piaci hangulat derűs maradt az adatközlés előtt:

az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 0,31 százalékkal emelkedett a korai kereskedésben,

a tokiói Nikkei 0,1 százalékkal nőtt.

Az S&P 500 határidős kontraktusai alig változtak,

a Nasdaq határidős jegyzései 0,11 százalékkal emelkedtek.

Az éjszaka folyamán az Nvidia részvényei emelkedtek, miután a vállalat közölte kínai ügyfeleivel, hogy még a jövő év február közepén esedékes holdújévi ünnep előtt meg kívánja kezdeni második legerősebb mesterségesintelligencia-csipjeinek a szállítását Kínába.