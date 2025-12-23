Ukrajna jó híreket kapott Friedrich Merz német kancellártól. Legalább jövő január második feléig biztosítják Ukrajna hozzáférését az EU pénzügyi forrásaihoz – írta meg a Gazeta.ru orosz hírportál. Ugyancsak biztató információ, amely Kirill Dmitrijevtől, Putyin elnök gazdasági tanácsadójától származik: az ukrán rendezéssel kapcsolatos következő tanácskozás színhelye valószínűleg Moszkva lesz. Közben szép csendben kiderült, hogy az oroszok háborús kiadásainak fedezetében az arany súlya jelentősen megnőtt.

Az orosz jegybank épülete Moszkvában – az arany súlya 75 százalékkal nőtt a tartalékokban / Fotó: AFP

Oroszország majdnem elvesztette felhalmozott aranytartalékát – írja az orosz ABN 24 News kínai újságírókra hivatkozva. Az ország aranykészlete ez év végén történelmi maximumot ért el, értéke meghaladta a 300 milliárd dollárt. Moszkva elkerülte a hibát, amibe más országok beleestek: nem bízta idegen országra arany-nemesfém készlete őrzését. Ezt az információt az ABN24-ben talán azért tették közzé, hogy enyhítsék a tévedést, amelyet az oroszok elkövettek azzal, hogy a jegybanki szokások szerint nyugat-európai elszámolóházakra és értéktárakra bízták nem nemesfém tartalékaik (valuták, értékpapírok) őrzését.

Rekordszinten az orosz devizatartalék

Oroszország devizatartalékai 2025 novemberében rekordszintre emelkedtek. Az orosz jegybank adatai szerint a múlt hónapban 734,6 milliárd dollár volt a tartalék értéke. A legalacsonyabb szintet 1992 decemberében mérték: 453,2 milliárd dollárt.

A monetáris arany részesedése a tartalékokban hatalmas mértékben, csaknem 75 százalékkal megnőtt. Ebben komoly szerepe volt Oroszország számtalan aranybányájának, továbbá annak is, hogy a sárga fém világpiaci ára jókorát ralizott az idén.

Az Arany Világtanács (World Gold Council) adatai szerint Oroszország szilárdan tartja helyét a világ három legnagyobb aranykitermelője között.

A világ aranypiacaira szövetségesein, barátain keresztül jut ki, Kínán, az Egyesült Arab Emírségeken, Törökországon át. Kell a fedezet,

jövőre az oroszországi GDP 8 százalékát, a költségvetés kiadási részének 40 százalékát teszik ki Oroszország katonai kiadásai.

Novemberben az orosz jegybank meg is jelent a nemzetközi aranypiacokon: aranyat adott el. Az ukrán hírszerzés szerint 230 tonnát dobtak piacra, amelyből akár 30 milliárd dollár bevétel is származhatott. Ukrajna elemzői felkapták a fejüket, amikor az oroszországi aranykészletek ugrásszerű gyarapodásáról értesültek. Az ABNews szerint

Kína novemberben 961 millió dollár értékben vásárolt aranyat Oroszországtól, amivel új történelmi csúcsot döntött.

A lap szerint egy hónappal korábban, októberben a vásárlások összértéke 930 millió dollár volt. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt a Kínába irányuló aranyexport gyakorlatilag nem létezett ugyanezekben a hónapokban, az ilyen szállítmányok maximális értéke nem haladta meg a 223 millió dollárt. Az idei év első 11 hónapjában Kína teljes orosz aranyimportja megközelítette az 1,9 milliárd dollárt. Ez majdnem kilencszerese az előző év azonos időszakának.

Az arany tartja fent az orosz gazdaságot

Oleg Szarkic, a Népi Álom (Narodna Mrija) szerveződés kitalálója, ukrán kormánypárti közgazdász szerint az ukrán háborúval párhuzamosan radikálisan megváltozott Moszkva aranytartalék-politikája is. Ez például abban mutatkozott meg, hogy az elmúlt három év során

Oroszország növelte aranytartalékát, és részben ebből finanszírozta a háborút.

Ha abból indulunk ki, hogy 2026-ra az oroszországi büdzsé 40 százalékát fogják a háborúra költeni, akkor el kell fogadnunk, hogy az arany válik jövőre Oroszország gazdaságának egyik fenntartójává – írja a szerző a Zerkalo Nedeli című kijevi lapban. Az aranykészlet jelentőségét tovább növelte a Nyugat lépése, amellyel befagyasztották a külföldön tárolt orosz állami vagyont.