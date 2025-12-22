A két ünnep között ingyen mártózhatunk egy hazai gyógyfürdőben
A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, Pest megye legolcsóbb jegyárait kínáló gyógyfürdője, idén október óta nem látogatható. A leállás ellenére azonban az ünnepi időszakban egy különleges program keretében várják a látogatókat.
Ingyenes fürdőzést biztosít a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő
December 27-én a fürdő egy kis ünnepi kikapcsolódást szeretne biztosítani mindenkinek – írta Fodor Sándor, Tóalmás polgármestere Facebook-bejegyzésében.
A nyílt nap keretében:
- feltöltött termálmedence
- feltöltött nagymedence
- és szauna is várja a vendégeket.
A fürdő reggel tíz órától este nyolc óráig tart nyitva, és még forralt borral is kínálják majd a látogatókat. A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő újranyitására egyébként jövő év január 19-ig kell várni – számolt be róla a Termálonline.
