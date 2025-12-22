A két ünnep között ingyen mártózhatunk egy hazai gyógyfürdőben

A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő, Pest megye legolcsóbb jegyárait kínáló gyógyfürdője, idén október óta nem látogatható. A leállás ellenére azonban az ünnepi időszakban egy különleges program keretében várják a látogatókat.

Jelenleg a fürdő üzemszünet miatt zárva tart, azonban a korábbi évek hagyományait folytatva a két ünnep közt egyetlen napra megnyitják a létesítményt / Fotó: Balogh Zoltán

Ingyenes fürdőzést biztosít a Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő

December 27-én a fürdő egy kis ünnepi kikapcsolódást szeretne biztosítani mindenkinek – írta Fodor Sándor, Tóalmás polgármestere Facebook-bejegyzésében.

A nyílt nap keretében:

feltöltött termálmedence

feltöltött nagymedence

és szauna is várja a vendégeket.

A fürdő reggel tíz órától este nyolc óráig tart nyitva, és még forralt borral is kínálják majd a látogatókat. A Tóalmási Szent András Gyógyvizes Strandfürdő újranyitására egyébként jövő év január 19-ig kell várni – számolt be róla a Termálonline.

