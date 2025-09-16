Deviza
EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13% EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,301.01 -0.34% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,800 -0.43% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,165.08 -1.38% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,159.4 -0.36% BUX100,301.01 -0.34% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,800 -0.43% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,165.08 -1.38% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,159.4 -0.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
célár
ODDO BHF
tőzsde
olajtársaság
Mol

Mol: durva jóslat érkezett, ötödével zuhanhat a részvény ára – eladást javasol a brókerház

Jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság részvényeinek célárát az ODDO BHF, eladásra ajánlva azokat. A Mol piaci értéke közel 20 százalékkal zsugorodhat a párizsi székhelyű pénzügyi szolgáltató friss elemzése szerint.
K. T.
2025.09.16, 10:58
Frissítve: 2025.09.16, 11:11

Rossz hírt kaptak kedd reggel a Mol részvényesei, az ODDO BHF francia brókerház ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság papírjainak célárát.

Mol, olajcég, célár, részvény,
Pesszimista jóslat érkezett, ötödével eshet a Mol részvényeinek árfolyama / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

ODDO BHF: ötödével zsugorodhat a Mol tőzsdei értéke

A párizsi székhelyű pénzügyi szolgáltató friss elemzésében 2850 forintról 2300 forintra csökkentette árfolyam-várakozását, ami alapján közel ötödével zsugorodhat a hazai olajcég tőzsdei értéke.

A 18 százalék feletti árfolyamesés lehetősége miatt továbbra is eladásra ajánlják a Mol részvényeit.

Az ODDO frissített értékelése ezzel messze a legpesszimistább a magyar blue chip részvényt követő elemzők között.

Az LSEG Lipper adatbázisában elérhető konszenzusos elemzői célár 3205 forint, ami 14 százalékkal magasabb a jelenlegi kurzusnál.

A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, öt tartást javasol, az ODDO pedig egyedüliként eladásra ajánlja a papírt.

Van sokkal optimistább várakozás is a részvényre

Közülük legmagasabbra a Wood & Company taksálja az olajtársaság értékét, szerintük 3600 forintig roboghat az árfolyam a következő egy év során. Ez tekintélyes, 28 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet.

Az ODDO mellett még a Concorde tartozik az óvatosabb brókerek közé, ők várják még 3000 forint alá, 2950 forintra az árfolyamot.

A Mol részvényei 0,2 százalékkal emelkedtek a keddi tőzsdenyitást követő első fél órában. Idén mindössze 3 százalékkal kúszott feljebb az árfolyam.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény12:48:39
Árfolyam: 2,800 HUF -12 / -0.43 %
Forgalom: 763,998,996 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Mol számára kockázatokat jelent az Oroszország felől csővezetéken érkező nyersolajszállítás esetleges leállása, ami az orosz–ukrán háború legújabb szakaszában valós fenyegetést jelent. Ukrajna az utóbbi pár hónapban ugyanis több alkalommal is támadta a hazai energiaellátás szempontjából stratégiai fontosságú Barátság kőolajvezetéket.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu