Mol: durva jóslat érkezett, ötödével zuhanhat a részvény ára – eladást javasol a brókerház

Rossz hírt kaptak kedd reggel a Mol részvényesei, az ODDO BHF francia brókerház ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság papírjainak célárát.
A párizsi székhelyű pénzügyi szolgáltató friss elemzésében 2850 forintról 2300 forintra csökkentette árfolyam-várakozását, ami alapján közel ötödével zsugorodhat a hazai olajcég tőzsdei értéke.
A 18 százalék feletti árfolyamesés lehetősége miatt továbbra is eladásra ajánlják a Mol részvényeit.
Az ODDO frissített értékelése ezzel messze a legpesszimistább a magyar blue chip részvényt követő elemzők között.
Az LSEG Lipper adatbázisában elérhető konszenzusos elemzői célár 3205 forint, ami 14 százalékkal magasabb a jelenlegi kurzusnál.
A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, öt tartást javasol, az ODDO pedig egyedüliként eladásra ajánlja a papírt.
Közülük legmagasabbra a Wood & Company taksálja az olajtársaság értékét, szerintük 3600 forintig roboghat az árfolyam a következő egy év során. Ez tekintélyes, 28 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet.
Az ODDO mellett még a Concorde tartozik az óvatosabb brókerek közé, ők várják még 3000 forint alá, 2950 forintra az árfolyamot.
A Mol részvényei 0,2 százalékkal emelkedtek a keddi tőzsdenyitást követő első fél órában. Idén mindössze 3 százalékkal kúszott feljebb az árfolyam.
A Mol számára kockázatokat jelent az Oroszország felől csővezetéken érkező nyersolajszállítás esetleges leállása, ami az orosz–ukrán háború legújabb szakaszában valós fenyegetést jelent. Ukrajna az utóbbi pár hónapban ugyanis több alkalommal is támadta a hazai energiaellátás szempontjából stratégiai fontosságú Barátság kőolajvezetéket.
