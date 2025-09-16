Mol: durva jóslat érkezett, ötödével zuhanhat a részvény ára – eladást javasol a brókerház

Rossz hírt kaptak kedd reggel a Mol részvényesei, az ODDO BHF francia brókerház ugyanis jelentősen visszavágta a magyar olajtársaság papírjainak célárát.

Pesszimista jóslat érkezett, ötödével eshet a Mol részvényeinek árfolyama / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

ODDO BHF: ötödével zsugorodhat a Mol tőzsdei értéke

A párizsi székhelyű pénzügyi szolgáltató friss elemzésében 2850 forintról 2300 forintra csökkentette árfolyam-várakozását, ami alapján közel ötödével zsugorodhat a hazai olajcég tőzsdei értéke.

A 18 százalék feletti árfolyamesés lehetősége miatt továbbra is eladásra ajánlják a Mol részvényeit.

Az ODDO frissített értékelése ezzel messze a legpesszimistább a magyar blue chip részvényt követő elemzők között.

Az LSEG Lipper adatbázisában elérhető konszenzusos elemzői célár 3205 forint, ami 14 százalékkal magasabb a jelenlegi kurzusnál.

A Molt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, öt tartást javasol, az ODDO pedig egyedüliként eladásra ajánlja a papírt.

Van sokkal optimistább várakozás is a részvényre

Közülük legmagasabbra a Wood & Company taksálja az olajtársaság értékét, szerintük 3600 forintig roboghat az árfolyam a következő egy év során. Ez tekintélyes, 28 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet.

Az ODDO mellett még a Concorde tartozik az óvatosabb brókerek közé, ők várják még 3000 forint alá, 2950 forintra az árfolyamot.

A Mol részvényei 0,2 százalékkal emelkedtek a keddi tőzsdenyitást követő első fél órában. Idén mindössze 3 százalékkal kúszott feljebb az árfolyam.