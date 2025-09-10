Deviza
EUR/HUF393.55 +0.12% USD/HUF336.36 +0.13% GBP/HUF455.37 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.08% PLN/HUF92.28 -0.2% RON/HUF77.57 +0.11% CZK/HUF16.14 +0.03% EUR/HUF393.55 +0.12% USD/HUF336.36 +0.13% GBP/HUF455.37 +0.27% CHF/HUF421.59 +0.08% PLN/HUF92.28 -0.2% RON/HUF77.57 +0.11% CZK/HUF16.14 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,442.06 -0.21% MTELEKOM1,866 +0.64% MOL2,896 +0.21% OTP29,570 -0.41% RICHTER10,310 -0.87% OPUS549 -0.55% ANY7,600 -1.32% AUTOWALLIS156 -1.92% WABERERS5,060 -1.98% BUMIX9,469.14 0% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,153.98 -0.67% BUX102,442.06 -0.21% MTELEKOM1,866 +0.64% MOL2,896 +0.21% OTP29,570 -0.41% RICHTER10,310 -0.87% OPUS549 -0.55% ANY7,600 -1.32% AUTOWALLIS156 -1.92% WABERERS5,060 -1.98% BUMIX9,469.14 0% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,153.98 -0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
deviza
tőzsde

Bizonytalan hangulatban nyitott a pesti parkett, a forint is az irányt keresi

A hazai blue chipek közül csak az OTP nyitott értékelhető pluszban. Bár Európa bizonytalan, hajnalban Ázsiában remek volt a hangulat. Az irányt kereső forint egyszerre feszegeti a sáv padlóját és tetejét.
Faragó József
2025.09.10, 09:08
Frissítve: 2025.09.10, 09:27

A BUX 102 540 pontnál kezdett, enyhe mínuszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe igazodik a bizonytalan európai hangulathoz. A forint támaszt és ellenállást is tesztelve keresi az irányt. Vagyis egyszerre feszegeti a sáv padlóját és tetejét.

Pesti parkett
Mi hoz a hét a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában remek a hangulat

Ha nagy lendületet nem is tudtak mutatni az amerikai piacok kedden, a lassú emelkedés továbbra is folytatódott, ráadásul a határidős indexek is kisebb pluszokat mutatnak. 

Az indexek a csúcsok közelében várhatják a mai amerikai termelő árindex adatát.

Európa egyelőre lemaradni látszik: a német DAX index kisebb mínuszban is zárt tegnap, de a francia piac sem tud nagy erőt felmutatni jelenleg, tegnap új miniszterelnököt jelölt ki Macron, de a politikai bizonytalanság továbbra is jelen van Franciaországban.

Szerdán hajnalban Ázsiában kiváló hangulat uralkodott. A japán Nikkei közel 1 százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot emelkedett. A kontinentális kínai Sanghaj Composite enyhe pluszban kereste az irányt.

Pesti parkett: jó formában a blue chipek

  • Az OTP 29 860 forintról indult, ami bő félszázalékos plusz.
  • A Mol 2892 forintnál keresi az irányt.
  • A Richter 10 350 forintnál startolt, ami félszázalékos csúszás.
  • A Magyar Telekom 1850 forinton kezdett, ez közel negyed százalékos mínusz.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Széles amplitúdóval keres irányt a forint

Kedden átmeneti gyengülést követően az euró-forint jegyzése visszatért a 393-as támasz közelébe, alatta 391,50-nál húzódik fontosabb technikai szint, míg felül 393,50-nál, majd 395-nél húzódik ellenállás.

Szerdán reggel az euró-forint 392,96 és 393,6 között ingadozott. Egyaránt

 tesztelve a legközelebbi támaszt és ellenállást. 

Tőzsdenyitáskor 393,75 közelében jegyezték a kurzust.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu