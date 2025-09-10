Bizonytalan hangulatban nyitott a pesti parkett, a forint is az irányt keresi

A BUX 102 540 pontnál kezdett, enyhe mínuszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe igazodik a bizonytalan európai hangulathoz. A forint támaszt és ellenállást is tesztelve keresi az irányt. Vagyis egyszerre feszegeti a sáv padlóját és tetejét.
Ha nagy lendületet nem is tudtak mutatni az amerikai piacok kedden, a lassú emelkedés továbbra is folytatódott, ráadásul a határidős indexek is kisebb pluszokat mutatnak.
Az indexek a csúcsok közelében várhatják a mai amerikai termelő árindex adatát.
Európa egyelőre lemaradni látszik: a német DAX index kisebb mínuszban is zárt tegnap, de a francia piac sem tud nagy erőt felmutatni jelenleg, tegnap új miniszterelnököt jelölt ki Macron, de a politikai bizonytalanság továbbra is jelen van Franciaországban.
Szerdán hajnalban Ázsiában kiváló hangulat uralkodott. A japán Nikkei közel 1 százalékos pluszba pattant. A hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot emelkedett. A kontinentális kínai Sanghaj Composite enyhe pluszban kereste az irányt.
Kedden átmeneti gyengülést követően az euró-forint jegyzése visszatért a 393-as támasz közelébe, alatta 391,50-nál húzódik fontosabb technikai szint, míg felül 393,50-nál, majd 395-nél húzódik ellenállás.
Szerdán reggel az euró-forint 392,96 és 393,6 között ingadozott. Egyaránt
tesztelve a legközelebbi támaszt és ellenállást.
Tőzsdenyitáskor 393,75 közelében jegyezték a kurzust.
