Siratja a kínai csomagcunami megállítása miatt kieső bevételeit a FedEx

Az idén egymilliárd dollárjába kerül a FedExnek a Donald Trump-féle hektikus vámpolitika és a Kínából és Hongkongból az Egyesült Államokba érkező csomagmennyiség drasztikus csökkenésével összefüggő kezelési-szállítási bevételek visszaesése. Az utóbbi egymagában 150 millió dolláros kiesést okozott a szállítmányozási vállalat legutóbbi üzleti negyedévében.
Brie Carere, a vámügyekért felelős FedEx-igazgató szerint ez a negatív tétel fix, visszatérő elemnek tekinthető a következő negyedévekben is, egyben megjegyezte, hogy az egyik legjövedelmezőbb kínai–amerikai szállítási viszonylatban történt visszalépés a bevételi soron is tartósan nyomot fog hagyni.
A Trump januári beiktatásával kaotikussá vált világkereskedelmi viszonyok ellenére a FedEx túlteljesítette az elemzői várakozásokat, a jelen állás szerint 5,5 százalékos pluszban nyithatja a pénteki kereskedést a New York-i tőzsdén.
A vállalat a nemzetközi szállítási feladatainak csökkenésével párhuzamosan az amerikai piacra fókuszált, s ez most bejött neki, igaz, az új helyzethez való alkalmazkodás egyszersmind megkövetelte a költségek radikális csökkentését is. És ennek koránt sincs vége, a világ legnagyobb csomagszállítási vállalata több milliárd dolláros újabb megszorításokra kényszerül, miután a földön veszteglő kihasználatlan cargogépei csak viszik és nem hozzák a pénzt.
A tervek szerint a jövő májussal záruló 2026-os üzleti évében a FedExnek egymilliárd dollárral kell csökkentenie költségeit, ebben az egységek összevonása mellett nyilván leépítéseket is végre kell hajtaniuk – írja a Reuters. Ehhez egy éve kétezer fős leépítéssel adták meg az alaphangot.
Folyamatban van és 2026 júniusáig lezárul a FedEx Freight leválasztása és tőzsdei bevezetése a NYSE-re. Ez a főként Észak-Amerikában aktív üzletág az olyan nagyobb méretű, de kamionnal még szállítható raklapos áruk mozgatását végzi, amire a hagyományos FedEx Express vagy Ground nem képes a küldemény mérete miatt.
A FedEx elemzői becslésekre hivatkozva a FedEx Freight leányvállalat piaci értékét 30–35 milliárd dollár közé teszi. A bevétel és a profit szinten tartása a vállalat szerint megköveteli a szállítási tarifák emelését is,
ez januártól messze az infláció feletti, átlagosan 5,9 százalékos drágulást eredményez,
hozzájárulva ezzel az 2026-os üzleti évre tervezett és frissen megerősített 4–6 százalékos bevételnövekedéshez. Éves profitvárakozásuk várhatóan valahol 14,2 és 16 dollár közé szorul be, ennek a mértéke a nyugdíj-hozzájárulásoknál alkalmazott elszámolási változásoktól is függ.
A FedEx az alacsony értékű – az Egyesült Államokban ez 800 dollár – de minimis küldemények vámmentességének trumpi eltörlésével mélyütést kapott, de jól reagált: nemzetközi viszonylatban a csomagvolumen átlagosan napi 3 százalékkal esett vissza a tárgyidőszakban, míg a hazai volumen 4 százalékkal emelkedett, miközben az egy csomagra vetített bevétel 2 százalékkal nőni tudott.
Mindez azt jelenti, hogy a Kínából rendelt áruk egy részét hazai forrásból és drágábban próbálják pótolni az amerikaiak. A vámmentes de minimis szállítmányok az Egyesült Államokba érkező évi nagyjából 1,4 milliárd csomag háromnegyedét tették ki.
Trump egyébként augusztus 29-i hatállyal a világ minden országára kiterjedően megvonta a de minimis kedvezményt.
A 2026-os üzleti év augusztussal zárult első negyedében a FedEx a következő mutatókat produkálta:
A számok egyaránt meghaladták a Wall Street várakozását, ennek és a kilátásba helyezett költségtakarékossági programnak köszönhetően tudott emelkedni az árfolyam a gyorsjelentést követően, de a kurzus még így is 17,5 százalékos mínuszban jár az idén.
