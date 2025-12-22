Deviza
Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő: a csőd szélére került a kétmilliós ország – a kutya se veszi már az állampapírjait

A költségvetési hiány, a finanszírozási gondok és a felhalmozódó tartozások együtt súlyos likviditási válságot okoznak. Újabb vészjelzést küldött a piacoknak a Fitch Ratings: Gabon besorolása CCC-ről CCC– szintre esett.
VG
2025.12.22, 21:40
Frissítve: 2025.12.22, 21:40

Az amerikai Fitch Ratings ismét rontotta Gabon hitelminősítését, az ország besorolása már mélyen a bóvli kategóriában jár. A döntés hátterében növekvő költségvetési hiány, romló likviditás és a gaboni államkötvények iránti kereslet drámai visszaesése áll.

New York City Economy fitch ratings
Gabon pénzügyei egyre nagyobb nyomás alá kerülnek: a Fitch Ratings a második alkalommal rontotta idén az ország hitelminősítését / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fitch pénteken jelentette be, hogy Gabon hosszú lejáratú, devizában denominált államadós-besorolását CCC– szintre rontotta a korábbi CCC-ről. Ez már a második leminősítés idén, és egyértelműen azt jelzi, hogy az ország fizetőképességi kockázatai tovább nőttek.

Fitch Ratings: katasztrofális állapotban van a gaboni költségvetés

A hitelminősítő indoklása szerint a gaboni állam pénzügyeit egyszerre több tényező szorítja: szélesedő költségvetési hiány, beszűkült hozzáférés a regionális adósságpiacokhoz, az hivatalos – például nemzetközi intézményi – finanszírozás hiánya, valamint a magas törlesztési kötelezettségek. Mindez súlyos belső és külső likviditási feszültségekhez, valamint növekvő kifizetési elmaradásokhoz vezetett.

A Fitch kiemelte, hogy a gaboni államkötvények iránti kereslet látványosan csökken. Az idei kötvényaukciók közül többnél a túljegyzési arány még az 50 százalékot sem érte el, ami a befektetői bizalom megingását jelzi.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Gabon már januárban is leminősítést kapott, akkor szintén a fiskális korlátok, a regionális piacokhoz való korlátozott hozzáférés és a hitelezők felé felhalmozódó tartozások miatt. 

Azóta a pénzügyi nyomás tovább erősödött.

Politikai oldalon ugyanakkor történtek lépések a rendezés irányába. Az áprilisi elnökválasztást megnyerő Brice Oligui Nguema – aki 2023-ban katonai puccsal ragadta magához a hatalmat – kormánya megkezdte az elmaradások rendezését egyes partnerekkel. A kabinet bejelentette, hogy átfogó audit indul a bányászati szerződések ügyében, miközben tárgyalások folynak a Nemzetközi Valutaalappal egy új hitelprogramról.

A Fitch azonban egyelőre nem számol IMF-segítséggel. Alapeseti forgatókönyvük szerint az új megállapodás előtt komoly akadályok állnak: az expanzív költségvetési politika, a folyamatos külső tartozásfelhalmozás, valamint azok a „drasztikus és népszerűtlen” intézkedések, amelyeket egy IMF-program várhatóan megkövetelne. 

Az előző IMF-megállapodás a hatalomátvétel után megszakadt.

Az államadósság alakulása különösen aggasztó. A Fitch előrejelzése szerint Gabon államadóssága idén eléri a GDP 80,4 százalékát, 2026-ra pedig 85,5 százalékra nőhet. A hitelminősítő ugyanakkor figyelmeztet: az átláthatóság hiánya miatt a tényleges adósságszint akár a becsültnél is magasabb lehet.

Kimondta az utolsó ítéletet Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: ilyen állapotban van valójában a gazdaság

Nem történt meglepetés, és pozitívumként értékelhető, hogy megtartotta Magyarország eddigi adósbesorolását a Fitch. Ezzel eldőlt, hogy mindhárom nagy hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában marad a hazai gazdaság.

 

Állampapír

Állampapír
198 cikk

 

 

