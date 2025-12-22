Deviza
Az idei menetelés után is szárnyalhat az amerikai tőzsde – ezektől a részvényektől durranhat a pezsgő 2026-ban

Megismételheti idei erős évét jövőre a tengerentúli S&P 500 index. Az amerikai tőzsde zászlóshajója a negyedik egymást követő évben szállíthat két számjegyű pozitív hozamot, amire legutóbb három évtizede volt példa.
K. T.
2025.12.22, 20:12

Idén is két számjegyű növekedést tudhat maga mögött a világ legmeghatározóbb részvényindexe, az amerikai S&P 500. Az amerikai tőzsde félezer legnagyobb cégének részvényeiből álló kosár értéke 16 százalékkal nőtt 2025-ben.

amerikai tőzsde, S&P 500
Kerek évet zár az amerikai tőzsde és az S&P 500 / Fotó: NurPhoto via AFP

Az amerikai tőzsde zászlóshajója ezzel egyelőre elmarad a 2024-es és a 2023-as teljesítményétől is, amikor 23, illetve 24 százalékos emelkedést könyvelhetett el, és alulmúlja a feltörekvő piaci indexeket, köztük az idén a globális élmezőnybe tartozó magyar BUX indexet is.

A befektetők az idei hozamok számolgatása mellett már a jövő év kilátásait mérlegelik, amik az S&P 500 esetében továbbra is meglehetősen optimisták: a rekordszinten álló indexben még jókora tartalék maradhatott, és 2026-ban is két számjegyű növekedést mutathat fel, a negyedik egymást követő évben. Ilyen teljesítményre pedig legutóbb három évtizede, 1996 és 1999 között volt példa.

Az elemzői célárak átlaga alapján ugyanis 7968 pontig menetelhet 2026 végéig az S&P 500 index, ami 16,6 százalékos emelkedést jelentene

a múlt pénteki, december 19-i záróárhoz képest a FactSet adatszolgáltató adatai alapján. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az amerikai tőzsde megismételheti idei teljesítményét, ha bejön a Wall Street-i elemzők prognózisa.

Jövőre is tarolhat a tech szektor az S&P 500 indexben

Tavaly egyébként meglehetősen pontos előrejelzést adtak a szakértők, 2024 végén ugyanis 6728 pontra várták 2025 végére a vezető tengerentúli indexet, ezzel másfél százalékkal lőttek csak alá.

Ami az egyes szektorokat illeti, a 2026-os várakozások alapján az amerikai tőzsdét növekedésének továbbra is a technológiai részvények lehetnek a motorjai, ahol 19,8 százalékos ralira van kilátás. Az ingatlanszektor 17 százalékkal ugyancsak felülteljesítő lehet, a harmadik legmagasabb, átlagosan 16,8 százalékos hozamra pedig a tartós fogyasztási cikkgyártóktól lehet számítani.

 

A legvisszafogottabb teljesítményt az energiacégek, az egészségügyi szektor, valamint a pénzügyi vállalatok nyújthatják, ahol rendre 12,3 12, illetve 8,3 százalékos felértékelődést valószínűsítenek az elemzők.

Ezek lehetnek az amerikai tőzsde nyerő részvényei 2026-ban

Az egyedi részvények szintjén természetesen ennél sokkal nagyobb hozamlehetőségekre – vagy épen esésre – van kilátás. Az aktuális elemzői célárak alapján a leginkább alulértékelt tengerentúli részvény 

  • a marketingautomatizálási technológiákat fejlesztő Trade Desk lehet, amely 62 százalékot ralizhat jövőre. 
  • Az adatközpont-építések amerikai gigásza, az Oracle 51 százalékkal értékelődhet fel az árfolyam-várakozások alapján, 
  • a kriptotőzsdét üzemeltető Coinbase pedig hasonló, 49 százalékos menetelés előtt állhat.

Negyvenszázalékos hozamlehetőséget látnak a piaci szakértők a Datadog, a News Corporation, a Tyler Technologies, a CoStar Group és a Netflix papírjaiban is.

Az S&P 500 leginkább túlértékelt papírja ezzel szemben az Albermarle Corporation lehet, ahol 18 százalékkal szaladhatott előre az árfolyam a részvény valós értékéhez képest. A célárakból kiindulva méretesebb, 10 százalék feletti negatív korrekció jöhet jövőre a többi között a Southwest Airlines, a Warner Bros. Discovery, valamint a Goldman Sachs részvényeinél is.
 

