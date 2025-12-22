Putyint most tényleg lábon lőtték: történelmi mélypontra zuhant az orosz olajár, ezt Trump tette velük – egyetlen esélye maradt Moszkvának, különben vége

Meredeken zuhan az orosz olaj ára: az Ural hordónként már csak 34 dollár körül mozog, miközben a nemzetközi áraktól való lemaradás drámai méreteket ölt. Az Egyesült Államok szankciói nem állították le az exportot, de egyre jobban szorítják Moszkva pénzügyi mozgásterét.

Történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat / Fotó: Anadolu via AFP

Meredek esésbe kezdett az orosz Ural kőolaj ára: a Balti-tengeren 34,82 dollárra, a Fekete-tengeren pedig 33,17 dollárra zuhant hordónként. Eközben a nemzetközi irányadó Brent körülbelül 61 dolláron áll, vagyis az orosz olaj soha nem látott mértékben szakad el a globális piactól.

A különbség hátterében az Egyesült Államok októberben bejelentett, széles körű szankciói állnak, amelyek Oroszország két legnagyobb olajtermelőjét vették célba.

Bár az intézkedések nem állították le teljesen az orosz exportot, jelentősen megnehezítették az értékesítést és a szállítást. Ennek egyik jele, hogy India – Moszkva egyik legfontosabb vevője – várhatóan kevesebb orosz olajat vásárol a következő hónapban.

A Bloomberg adatai szerint az Ural olaj átlagos árengedménye az exportpontnál eléri a hordónkénti 27 dollárt. Mire a szállítmány Indiába ér, ez a diszkont körülbelül 7,5 dollárra szűkül, de nem egyértelmű, hogy az árkülönbség mekkora része landol végül orosz kézben.

Az orosz olajár-esés a Kreml tárcájába is belemar

Moszkva azzal védekezik, hogy az árengedmények néhány hónapon belül mérséklődnek. Ugyanakkor egy tartósan alacsony olajár komoly csapást mérhet a Kreml pénzügyeire: az olaj- és gázbevételek az orosz költségvetés mintegy negyedét adják, és kulcsszerepet játszanak az ukrajnai háború finanszírozásában.

Van azonban egy ellentmondásos mellékhatás is. Minél olcsóbb az orosz olaj, annál nagyobb a kísértés a finomítók számára, hogy a szankciókat figyelmen kívül hagyva vásároljanak belőle. A múltban ez a dinamika már többször ahhoz vezetett, hogy az orosz árak egy kezdeti zuhanás után fokozatosan normalizálódtak. A kérdés most az, hogy ezúttal is működik-e ez a forgatókönyv – vagy a Kreml valóban tartós bevételkieséssel néz szembe.