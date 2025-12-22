Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF445,04 +0,76% CHF/HUF417,19 +0,54% PLN/HUF92,19 +0,3% RON/HUF76,38 +0,3% CZK/HUF15,97 +0,49% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,58 +0,13% GBP/HUF445,04 +0,76% CHF/HUF417,19 +0,54% PLN/HUF92,19 +0,3% RON/HUF76,38 +0,3% CZK/HUF15,97 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29% BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Moszkva
árcsökkenés
amerikai szankció
nyersolaj
orosz olaj

Putyint most tényleg lábon lőtték: történelmi mélypontra zuhant az orosz olajár, ezt Trump tette velük – egyetlen esélye maradt Moszkvának, különben vége

A Kreml ugyan átmeneti visszapattanásban bízik, de a költségvetési kockázat egyre nyilvánvalóbb. Történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat.
VG
2025.12.22, 21:11

Meredeken zuhan az orosz olaj ára: az Ural hordónként már csak 34 dollár körül mozog, miközben a nemzetközi áraktól való lemaradás drámai méreteket ölt. Az Egyesült Államok szankciói nem állították le az exportot, de egyre jobban szorítják Moszkva pénzügyi mozgásterét.

Oil production in the Republic of Tatarstan orosz olaj
Történelmi mélypontra süllyedt az orosz olaj ára, miután az amerikai szankciók hatására hatalmas árengedményekkel lehet csak eladni az Ural nyersolajat / Fotó: Anadolu via AFP

Meredek esésbe kezdett az orosz Ural kőolaj ára: a Balti-tengeren 34,82 dollárra, a Fekete-tengeren pedig 33,17 dollárra zuhant hordónként. Eközben a nemzetközi irányadó Brent körülbelül 61 dolláron áll, vagyis az orosz olaj soha nem látott mértékben szakad el a globális piactól.

A különbség hátterében az Egyesült Államok októberben bejelentett, széles körű szankciói állnak, amelyek Oroszország két legnagyobb olajtermelőjét vették célba. 

Bár az intézkedések nem állították le teljesen az orosz exportot, jelentősen megnehezítették az értékesítést és a szállítást. Ennek egyik jele, hogy India – Moszkva egyik legfontosabb vevője – várhatóan kevesebb orosz olajat vásárol a következő hónapban.

A Bloomberg adatai szerint az Ural olaj átlagos árengedménye az exportpontnál eléri a hordónkénti 27 dollárt. Mire a szállítmány Indiába ér, ez a diszkont körülbelül 7,5 dollárra szűkül, de nem egyértelmű, hogy az árkülönbség mekkora része landol végül orosz kézben.

Az orosz olajár-esés a Kreml tárcájába is belemar

Moszkva azzal védekezik, hogy az árengedmények néhány hónapon belül mérséklődnek. Ugyanakkor egy tartósan alacsony olajár komoly csapást mérhet a Kreml pénzügyeire: az olaj- és gázbevételek az orosz költségvetés mintegy negyedét adják, és kulcsszerepet játszanak az ukrajnai háború finanszírozásában.

Van azonban egy ellentmondásos mellékhatás is. Minél olcsóbb az orosz olaj, annál nagyobb a kísértés a finomítók számára, hogy a szankciókat figyelmen kívül hagyva vásároljanak belőle. A múltban ez a dinamika már többször ahhoz vezetett, hogy az orosz árak egy kezdeti zuhanás után fokozatosan normalizálódtak. A kérdés most az, hogy ezúttal is működik-e ez a forgatókönyv – vagy a Kreml valóban tartós bevételkieséssel néz szembe.

Nagy nap Brüsszelben, áttörés történt az orosz olaj és gáz európai betiltásában, mindenki boldog – ez vár Magyarországra és Szlovákiára: a legolvasottabb nemzetközi gazdasági híreink októberben

Az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadások mellett mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok szankciókat hozott. Az októberi hónap során az orosz olaj útjának minden irányból igyekeztek gátat vetni.

 

Energiaválság

Energiaválság
1094 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu