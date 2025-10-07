Ellenszélben is szép nyereséget vághattak zsebre az amerikai vállalatok

Hamarosan kezdődik az egyik legjobban várt időszak az amerikai tőzsdéken, a héten elindul a negyedéves gyorsjelentési szezon. Lehet, hogy ez már nem sokáig lesz így, ugyanis Donald Trump javaslatára az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) komolyan fontolóra vette a negyedéves jelentési kötelezettség eltörlését. Ha erről döntés születik, a jövőben elég lesz majd félévente beszámolni a pénzügyi eredményekről.

Erős időszakot tudhatnak maguk mögött az amerikai cégek / Fotó: Dilok Klaisataporn

Erős időszakot tudhatnak maguk mögött az amerikai cégek

A piaci várakozások szerint az idei harmadik negyedévben az S&P 500 tagjai 6,3 százalékos bevételnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, a nyereségük viszont ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal lehetett magasabb.

Az index tizenegy szektora közül nyolcban számíthatunk a magasabb nyereségre.

A legjobb teljesítményt ezúttal is az IT-szektor cégei nyújthatták, a második legnagyobb profitbővülés pedig a közműszektorban történhetett. A leggyengébb eredmények, ahogy az előző negyedévekben is, az energiaszektorból érkezhetnek.

Az IT-szektor nyeresége több mint 20 százalékkal ugorhatott meg 2024 harmadik negyedévéhez képest. A szektor összesített teljesítményét a félvezetőket, illetve a félvezetőgyártáshoz szükséges berendezéseket gyártó vállalatok profitjának 45 százalékos várt növekedése húzhatja felfelé. Ez a mesterségesintelligencia-fejlesztésekbe öntött százmilliárd dolláros összegek hatását tükrözi.

A közműszektor teljesítménye várhatóan nem sokkal marad el ettől, 17,9 százalékkal magasabb lehet a nyereség az egy évvel korábbinál. A sikeres negyedév itt is az AI-nak köszönhető. A mesterségesintelligencia-alkalmazások betanításához és működtetéséhez szükséges adatközpontok hatalmas energiaigénye kedvező helyzetet teremt az áramtermelő vállalatoknak.

Az energiaszektor továbbra is az alacsony olajárak hatását nyögi, ezért az idei első két negyedévhez hasonlóan ezúttal is itt várható az S&P 500 szektorai közül a legnagyobb, 4 százalékos visszaesés a nyereség tekintetében.

Az amerikai tőzsdék az elmúlt hónapokban újabb és újabb csúcsot döntöttek a magasabb amerikai importvámok, a továbbra is fenyegető inflációs nyomás és a gazdasággal kapcsolatos meg-megújuló aggodalmak ellenére. Az S&P 500 12 hónapos előremutató P/E aránya 22,8 lett, ami jelentősen meghaladja az ötéves átlagot (19,9) és a tízéves átlagot (18,6) is.