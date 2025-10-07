Deviza
S&P 500

Ellenszélben is szép nyereséget vághattak zsebre az amerikai vállalatok

A piaci várakozások szerint az idei harmadik negyedévben az S&P 500 tagjai 6,3 százalékos bevételnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, a nyereségük viszont ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal lehetett magasabb. Az amerikai tőzsdeindex tizenegy szektora közül nyolcban számíthatunk a magasabb nyereségre.
Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője
2025.10.07, 06:57
Frissítve: 2025.10.07, 07:41

Hamarosan kezdődik az egyik legjobban várt időszak az amerikai tőzsdéken, a héten elindul a negyedéves gyorsjelentési szezon. Lehet, hogy ez már nem sokáig lesz így, ugyanis Donald Trump javaslatára az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) komolyan fontolóra vette a negyedéves jelentési kötelezettség eltörlését. Ha erről döntés születik, a jövőben elég lesz majd félévente beszámolni a pénzügyi eredményekről. 

Usd,Dollar,Banknote,With,Usa,Flag,And,Stock,Market,Graph, amerika,
Erős időszakot tudhatnak maguk mögött az amerikai cégek / Fotó: Dilok Klaisataporn

Erős időszakot tudhatnak maguk mögött az amerikai cégek

A piaci várakozások szerint az idei harmadik negyedévben az S&P 500 tagjai 6,3 százalékos bevételnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, a nyereségük viszont ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal lehetett magasabb.

Az index tizenegy szektora közül nyolcban számíthatunk a magasabb nyereségre. 

A legjobb teljesítményt ezúttal is az IT-szektor cégei nyújthatták, a második legnagyobb profitbővülés pedig a közműszektorban történhetett. A leggyengébb eredmények, ahogy az előző negyedévekben is, az energiaszektorból érkezhetnek.

  • Az IT-szektor nyeresége több mint 20 százalékkal ugorhatott meg 2024 harmadik negyedévéhez képest. A szektor összesített teljesítményét a félvezetőket, illetve a félvezetőgyártáshoz szükséges berendezéseket gyártó vállalatok profitjának 45 százalékos várt növekedése húzhatja felfelé. Ez a mesterségesintelligencia-fejlesztésekbe öntött százmilliárd dolláros összegek hatását tükrözi. 
  • A közműszektor teljesítménye várhatóan nem sokkal marad el ettől, 17,9 százalékkal magasabb lehet a nyereség az egy évvel korábbinál. A sikeres negyedév itt is az AI-nak köszönhető. A mesterségesintelligencia-alkalmazások betanításához és működtetéséhez szükséges adatközpontok hatalmas energiaigénye kedvező helyzetet teremt az áramtermelő vállalatoknak.
  • Az energiaszektor továbbra is az alacsony olajárak hatását nyögi, ezért az idei első két negyedévhez hasonlóan ezúttal is itt várható az S&P 500 szektorai közül a legnagyobb, 4 százalékos visszaesés a nyereség tekintetében. 

Az amerikai tőzsdék az elmúlt hónapokban újabb és újabb csúcsot döntöttek a magasabb amerikai importvámok, a továbbra is fenyegető inflációs nyomás és a gazdasággal kapcsolatos meg-megújuló aggodalmak ellenére. Az S&P 500 12 hónapos előremutató P/E aránya 22,8 lett, ami jelentősen meghaladja az ötéves átlagot (19,9) és a tízéves átlagot (18,6) is. 

A második negyedév vége óta az index 8,2 százalékkal emelkedett, míg a 12 hónapos nyereségvárakozás mindössze 4,6 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy a piac kissé előreszaladt. A pozitív hangulat azzal magyarázható, hogy a Fed kamatcsökkentéseiben és a vállalati nyereségek további növekedésében bíznak a befektetők. Az optimizmust az elemzők is osztják, egyre magasabb célárak érkeznek az S&P 500-ra. A konszenzus szerint egy év alatt az index 7400 pont közelébe emelkedhet, ami 10 százalékkal magasabb az aktuális értéknél.

Az elemzői várakozások szerint a negyedik negyedévben valamivel lassabb, 7,3 százalék lehet a profitbővülés mértéke, de ezt követően jobban kinyílik a pénzcsap, fokozatosan felgyorsulhat a növekedés, és 2026-ban 12,8 százalékkal magasabb nyereséget érhetnek el az S&P 500-as cégek, mint idén.

