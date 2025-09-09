Átalakulhat Európa MI-technológiája: összefog egy titán és egy feltörekvő startup

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (MI) és a csipipar neve leginkább az amerikai és ázsiai óriásokhoz kötődött. Most azonban két európai szereplő fogott össze, hogy felvegye a versenyt a globális tech világban: a holland ASML, mely nélkül a modern csipgyártás gyakorlatilag elképzelhetetlen, és a francia Mistral, amely villámgyorsan Európa vezető MI-startupjává nőtte ki magát, stratégiai partnerséget kötött. A lépés egyszerre jelzi a kontinens technológiai ambícióit és annak felismerését, hogy a mesterséges intelligencia a jövő egyik legfontosabb iparága lesz.

Az ASML 1,3 milliárd eurót fektet a Mistralba: új korszak jöhet az európai MI-ben / Fotó: Cfoto via AFP

Az ASML 1,3 milliárd eurót fektet a Mistralba, ezzel a startup legnagyobb részvényesévé válik. Az együttműködés két kulcsszereplőt köt össze – Európa egyik legértékesebb ipari vállalatát és legígéretesebb MI-fejlesztőjét –, miközben egyre nagyobb a verseny az amerikai és kínai óriásokkal szemben. Az ASML ma a világ egyetlen vállalata, amely képes előállítani a legfejlettebb EUV (extrém ultraibolya) litográfiai gépeket. Ezek nélkül nem készülhetnek a legmodernebb, 3–5 nanométeres csipek, melyek az MI-modellek futtatásához is elengedhetetlenek – írja a Financial Times.

Az ASML piaci értéke 350 milliárd euró fölött van, éves bevétele meghaladja a 27 milliárd eurót, egyetlen gépe pedig akár 200 millió euróba kerülhet.

Ezzel szemben a Párizsban alapított Mistral mindössze két éve működik, de már most közel 12 milliárd eurót ér a friss tőkebevonás után. A cég fő terméke a Le Chat chatbot, és ügyfelei között olyan nagyvállalatokat találni, mint a Stellantis autóipari konszern vagy a CMA CGM hajózási társaság, illetve több francia kormányzati intézmény. A Mistral stratégiája eltér amerikai riválisaiétól: nem a tömeges fogyasztói piacot célozza, hanem testre szabott, ipari megoldásokat kínál.

Nagy dobbantó ez a Mistralnak

Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója szerint a döntés azt jelzi, hogy az MI kulcsfontosságú stratégiai technológia, amelyben hosszú távon bíznak. Hozzátette: bár az európai technológiai önállóság erősítése előny, a fő szempont az volt, hogy az együttműködés mindkét fél számára valódi értéket teremtsen. Rövid távon az ASML a Mistral szakértelmét saját új csipgyártó eszközeinek fejlesztésére, valamint meglévő rendszereinek MI-alapú képességbővítésére használja fel.