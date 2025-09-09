Deviza
EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2% EUR/HUF393.7 +0.12% USD/HUF334.56 +0.13% GBP/HUF454.34 +0.32% CHF/HUF421.94 +0.13% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.6 +0.09% CZK/HUF16.19 +0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,968.11 -0.01% MTELEKOM1,864 -0.97% MOL2,892 +0.41% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,380 0% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.97 +0.1% BUX102,968.11 -0.01% MTELEKOM1,864 -0.97% MOL2,892 +0.41% OTP29,930 -0.03% RICHTER10,380 0% OPUS551 -1.45% ANY7,700 0% AUTOWALLIS158 +0.63% WABERERS5,200 +0.77% BUMIX9,386.16 +0.53% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,178.97 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
befektetés
Hollandia
csipgyártó
Mistral AI
ASML
mesterséges intelligencia

Átalakulhat Európa MI-technológiája: összefog egy titán és egy feltörekvő startup

A holland ASML 1,3 milliárd eurót fektetett a francia Mistral mesterségesintelligencia-startupba. A két éve alapított Mistral értéke ezzel közel 12 milliárd euróra emelkedett, ügyfelei között pedig már olyan óriások szerepelnek, mint a Stellantis. A partnerség célja, hogy a Mistral MI-szakértelmét az ASML csúcstechnológiás csipgyártó gépeivel ötvözzék.
VG
2025.09.09., 09:18

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (MI) és a csipipar neve leginkább az amerikai és ázsiai óriásokhoz kötődött. Most azonban két európai szereplő fogott össze, hogy felvegye a versenyt a globális tech világban: a holland ASML, mely nélkül a modern csipgyártás gyakorlatilag elképzelhetetlen, és a francia Mistral, amely villámgyorsan Európa vezető MI-startupjává nőtte ki magát, stratégiai partnerséget kötött. A lépés egyszerre jelzi a kontinens technológiai ambícióit és annak felismerését, hogy a mesterséges intelligencia a jövő egyik legfontosabb iparága lesz.

Az ASML 1,3 milliárd eurót fektet a Mistralba: új korszak jöhet az európai MI-ben
Az ASML 1,3 milliárd eurót fektet a Mistralba: új korszak jöhet az európai MI-ben / Fotó: Cfoto via AFP

Az ASML 1,3 milliárd eurót fektet a Mistralba, ezzel a startup legnagyobb részvényesévé válik. Az együttműködés két kulcsszereplőt köt össze – Európa egyik legértékesebb ipari vállalatát és legígéretesebb MI-fejlesztőjét –, miközben egyre nagyobb a verseny az amerikai és kínai óriásokkal szemben. Az ASML ma a világ egyetlen vállalata, amely képes előállítani a legfejlettebb EUV (extrém ultraibolya) litográfiai gépeket. Ezek nélkül nem készülhetnek a legmodernebb, 3–5 nanométeres csipek, melyek az MI-modellek futtatásához is elengedhetetlenek – írja a Financial Times. 

Az ASML piaci értéke 350 milliárd euró fölött van, éves bevétele meghaladja a 27 milliárd eurót, egyetlen gépe pedig akár 200 millió euróba kerülhet.

Ezzel szemben a Párizsban alapított Mistral mindössze két éve működik, de már most közel 12 milliárd eurót ér a friss tőkebevonás után. A cég fő terméke a Le Chat chatbot, és ügyfelei között olyan nagyvállalatokat találni, mint a Stellantis autóipari konszern vagy a CMA CGM hajózási társaság, illetve több francia kormányzati intézmény. A Mistral stratégiája eltér amerikai riválisaiétól: nem a tömeges fogyasztói piacot célozza, hanem testre szabott, ipari megoldásokat kínál.

Nagy dobbantó ez a Mistralnak

Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója szerint a döntés azt jelzi, hogy az MI kulcsfontosságú stratégiai technológia, amelyben hosszú távon bíznak. Hozzátette: bár az európai technológiai önállóság erősítése előny, a fő szempont az volt, hogy az együttműködés mindkét fél számára valódi értéket teremtsen. Rövid távon az ASML a Mistral szakértelmét saját új csipgyártó eszközeinek fejlesztésére, valamint meglévő rendszereinek MI-alapú képességbővítésére használja fel.

Arthur Mensch, a Mistral vezérigazgatója kiemelte: az amerikai riválisok elsősorban a fogyasztói piacot célozzák, míg ők inkább ipari és technológiai partnerekkel akarnak együttműködni. Szerinte 

az ASML-lel közös munka lehetőséget ad a Mistralnak arra, hogy az MI-fejlesztések szorosabban kapcsolódjanak a félvezetőiparhoz 

– azaz összekössék a csipgyártás és a mesterséges intelligencia értékláncát. A Mistral üzleti modellje a Palantirhoz hasonlít: nemcsak termékeket ad el, hanem „megoldásépítészeket” küld az ügyfelekhez, akik személyre szabott MI-rendszereket dolgoznak ki. Ennek köszönhetően a cég már több mint 300 millió eurós éves szerződésállományt épített ki, összesen 1,4 milliárd euró értékű megállapodással fennállása óta.

Az üzlet rávilágít: miközben az OpenAI vagy az Anthropic sok százmilliárd dolláros értékeléssel dominálja a globális MI-színteret, Európában is formálódik egy erős technológiai szövetség, amely a kontinens ipari hagyományaira építve próbál versenyben maradni.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
771 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Argentina

Felpörgette a GDP-t, letolta az inflációt – a korrupciós botrány így is betett a láncfűrészesnek, de nem áll le

Nehéz lesz folytatni szövetségesek nélkül a megszorítást.
4 perc
Azerbajdzsán

Ukrán terrorszervezet tagjaként gyilkolt volna nagyvárosokban – lekapcsolták az oroszok, perdöntő videó jelent meg

Az orosz FSZB őrizetbe vett egy azeri állampolgárt, aki állítólag merényletet tervezett Sztavropolban és Jesszentukiban. A letartóztatásra az Azerbajdzsán és Oroszország közötti feszültségek fokozódása közepette került sor.
3 perc
görögország

Földrengés rázta meg a népszerű görög turistaparadicsomot

Erős földrengés rázta meg Attikát hajnalban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu