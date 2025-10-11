Ismét teljes a káosz a csipszektorban, mindenki csak kapkodja a fejét az amerikai-kínai vámháború durvulása láttán

A globális félvezető-ellátási láncban működő vállalatok felkészülnek az eszkalálódó kereskedelmi háború okozta fennakadásokra, miután Kína korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémásványok exportjára, Trump elnök pedig válaszul további vámokat és szoftverexport-korlátozásokat rendelt el az ázsiai ország ellen.

Kína intézkedései – amelyek eddig a legcélzottabb lépések a ritkaföldfémek ellátásának korlátozására – Peking első komoly kísérletét jelentik arra, hogy kiterjessze joghatóságát külföldi vállalatokra a félvezetőipar megcélzása érdekében. Ez fenyegeti a mesterségesintelligencia- (MI) forradalmat hajtó csipek gyártását. Az intézkedések hatására Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy további 100 százalékos vámot vet ki Kínára, valamint exporttilalmat rendel el „bármilyen és minden kritikus szoftverre”.

A ritkaföldfémekre vonatkozó korlátozások hetekig tartó szállítási késéseket okozhatnak az ASML Holdingnál – a világ egyetlen olyan vállalatánál, amely a legfejlettebb félvezetőgyártó gépeket készíti –, mondta egy, a cég ügyeit ismerő forrás a Bloombergnek.

Egy amerikai csipgyártó vállalat magas rangú vezetője elmondta, hogy a cég még mindig értékeli a lehetséges hatásokat, de

jelenleg a legnagyobb kockázatot a ritkaföldfém-alapú mágnesek árának növekedése jelenti,

amelyek létfontosságúak a csipgyártási ellátási láncban. Egy másik amerikai csipgyártó tisztviselője szerint a vállalat sietve próbálja azonosítani, mely termékei tartalmaznak Kínából származó ritkaföldfémeket, és attól tart, hogy az ország új engedélykövetelményei megbéníthatják az ellátási láncot.

Kína az eddigi legszigorúbb korlátozást vezette be

Nem világos, hogy Trump legújabb exporttilalma pontosan mely amerikai szoftvertermékeket érintheti. Júliusban a kormány feloldotta a csiptervező szoftverek exportengedély-kötelezettségét, amelyet májusban vezettek be válaszul Kína korábbi ritkaföldfém-exportkorlátozásaira.