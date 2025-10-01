Köröket ver az arany a bitcoinra, meglepően gyengén kezdte az őszt a kriptopiac

Nem sikerült túlzottan erősre a szeptember a bitcoin számára, a legnagyobb kriptodeviza nagyjából 3 százalékot tudott erősödni az ősz első hónapja során, ezzel nemcsak az amerikai tőzsde S&P 500 indexének 4,3 százalékos teljesítményét múlta alul, de az aranyét is, amely ismét elszabadult, és közel 10 százalékot menetelve történelmi csúcsra futott a szeptemberi kereskedésben. Igaz, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a token október első napján egyből egy 4 százalékos ugrással kezdte a kereskedést, így egy fél lépést hátrébb téve már egészen más számokat látni – ettől függetlenül a szeptemberi megfigyelés áll.
A bitcoin relatív alulteljesítése több tényezőnek tudható be, ezek közös vonása pedig a bizonytalanság: a legnagyobb kriptodeviza ugyan az idén egyre erőteljesebben igyekszik bizonyítani, hogy digitális aranyként helyt tud állni a bizonytalan tőkepiaci helyzetekben is, az elmúlt hetekben mégis azt látni, hogy
már elegendő volt ahhoz, hogy a befektetők csökkentsék kriptopiaci kitettségeiket, melyek azok természetéből adódóan mindig is kiemelten spekulatív, így fokozottan kockázatos eszközként működnek a piacon.
A magyar részvénypiac teljesen egyértelmű gyengélkedése is jórészt ennek a geopolitikai diszkontmegjelenésnek tudható be, az erős forint blue chipek eredményére gyakorolt negatív hatásán kívül.
A bitcoin lefordulásában az időzítését látva a Fed szeptemberi 17-i kamatcsökkentésének is lehet a része: az amerikai jegybank ugyanis hosszú idő után, hatalmas piaci várakozás mellett 25 bázisponttal csökkentette a hitelfelvétel költségeit Amerikában, hogy új lendületet adjon a köhögő munkaerőpiacnak. A kamatvágást hatalmas, hetekre elnyúló piaci és politikai spekuláció előzte meg, a vágás ténye így már előre teljes mértékben beárazódott az árfolyamokba – a megtörténte pedig korrekciót hozott az árfolyamra. Ezt a jelenséget a tőkepiac a „Buy the rumor, sell the news”, azaz vedd meg a spekulációra, add el a hírre néven ismeri, és rendszeres szereplője a tőkepiaci mindennapoknak.
A bitcoin árfolyamának gyengélkedése ugyanakkor messze nem jelenti azt, hogy a befektetők tömegével fordultak volna el az eszköztől: az amerikai tőzsdén jegyzett ETF-ek által kezelt vagyon történelmi csúcsközelben jár, a The Block legfrissebb, szeptember 30-i adatai szerint 166,1 milliárd dollárral, a nettó tőkeáramlás pedig már szeptember közepe óta mindennap pozitív, szeptember utolsó napján például a 899 millió dollárt is elérte, ami történelmi viszonylatban is magas összegnek tekinthető.
A legnagyobb kriptodeviza nem maradt egyedül szeptemberi alulteljesítésével, legközelebbi versenytársa, az ethereum nála is rosszabbul teljesített az ősz elején, 2,1 százalékos havi mínuszt érve el az időszak során. Panaszra ugyanakkor itt sincs okuk a befektetőknek,
a kettes számú token ugyanis 138 százalékot erősödött az év eleje óta,
köröket verve ezzel a bitcoin 24 százalékos idei teljesítményére.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.