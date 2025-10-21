Most dőlhet el a forint sorsa: gyengén várja a devizánk az MNB kamatdöntését, kiemelten fontos lesz Varga Mihály beszéde
Gyenge formában fordul rá a forint az MNB délutáni kamatdöntésére, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton talajvesztésben van a késő délelőtti órákban. A forint lendületének megakadása elsősorban a dollár erősödésének tudható be, az amerikai deviza ugyanis ismét erőre kapott, napon belül már 0,2 százalékos pluszban jár a DXY index alakulása szerint, ennek pedig rendszerint negatív hatása van a feltörekvő piaci devizákra, köztük a forintra is.
Ritka fontos napja lesz a forintnak
A forint az euróval szemben egyelőre relatíve jól tartja magát, a közös deviza egységéért 389,5 forintot kell fizetni 11 óra környékén, 0,2 százalékkal többet, mint a kora reggeli órákban.
A dollár ellenében viszont már jelentősebb a lejtmenet, 0,35 százalékos a gödör, a kereszt pedig már 335,1-en jár, egyre távolabb kerülve ezzel a 330-as lélektani határtól, amelyet az elmúlt hetekben nemegyszer sikerült már meghódítania. A forint azonban a friss talajvesztés ellenére is hatalmas felértékelődésen van túl az idén, 16,6 százalékos pluszban jár a devizánk a dollár ellenében 2025 során.
A forint árfolyamának azonban kiemelten fontos lesz az MNB délutáni kamatdöntése, melynek kamattartásról szóló kimenetele ugyan nem sok kételyt ébreszt a piacon, de annak, hogy Varga Mihály milyen kommentárt fűz a friss döntéshez, hatalmas jelentősége lehet. Két hete ugyanis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszélt egy konferencián, hogy véleménye szerint túl magas már hazánkban a reálhozam, ezen a helyzeten pedig nem a magyar, hanem a külföldi befektetők kaszálják az igazán nagyot, mégpedig a carry trade-n keresztül.
A carry trade egy olyan ügylet, melynek során egy befektető saját, alacsonyabb kamatkörnyezettel rendelkező devizájában hitelt vesz fel, majd ezt a pénzt egy másik, magasabb kamatot fizető országban fektetik be, a kettő közti különbözetet pedig profitként zsebre teszik.
Varga Mihály szavait ezért hatalmas befektetői érdeklődés övezi majd, a piac ugyanis nagyon kíváncsi lesz rá, továbbra is kitart-e a szigorú kamatpolitikája mellett a jegybank, avagy hamarosan a monetáris lazítás mezejére lép. Az utóbbi forgatókönyvnek drasztikus hatása lehetne a forint árfolyamára, a devizánk ugyanis elsősorban a kamatelőnye miatt tekinthető az idei év egyik legjobban teljesítő devizájának, ennek elhalványulása pedig azonnali és látványos mozgásokkal csapódhatna le az árfolyamon – ahogy történt ez a két hete tett bejelentést követően is.