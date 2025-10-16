Forintárfolyam: újra érvényes a hüvelykujjszabály - a dollár gyengül, a magyar pénz erős

Javítani tudott pozícióin a forint a meghatározó devizákkal szemben csütörtök kora délutánig a reggeli erősödésére alapozva.

Erős oldalon a forint a dollárral és az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró a kora reggeli, 390,8-es nap közi csúcsról 389,7 forintig húzódott vissza, ami 0,3 százalékos forinterősödés.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött vissza a hazai pénz, a váltási árfolyam ezzel 334,4 forintig süllyedt.

A régiós devizákkal összevetve is előnyben van ma a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői kommentárja szerint a hazai devizapiacon az idei év első felében nem működő hüvelykujjszabály az utóbbi időszakban ismét érvényesül: gyengül a dollár, fordul a forint. A mai kereskedésben is ez rajzolódik ki.