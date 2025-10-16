Deviza
EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2% EUR/HUF390.02 -0.16% USD/HUF334.56 -0.27% GBP/HUF449.44 -0.04% CHF/HUF419.46 -0.38% PLN/HUF91.73 -0.13% RON/HUF76.64 -0.2% CZK/HUF16.06 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,057.23 +0.23% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,320 +0.48% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,694.69 +0.21% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.76 -0.02% BUX103,057.23 +0.23% MTELEKOM1,800 -0.56% MOL2,756 +0.22% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,320 +0.48% OPUS558 +0.72% ANY7,300 0% AUTOWALLIS159.5 -0.94% WABERERS4,850 0% BUMIX9,694.69 +0.21% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,220.76 -0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
forint árfolyam
OTP
dollár
euró

Forintárfolyam: újra érvényes a hüvelykujjszabály - a dollár gyengül, a magyar pénz erős

Hullámzó teljesítményt mutat csütörtök kora délután a pesti tőzsde, a Richter nyújtja a blue chipek közül a legjobb teljesítményt. A forint a dollár gyengüléséből tudott profitálni, az euróval szemben is növelve előnyét.
K. T.
2025.10.16, 13:04
Frissítve: 2025.10.16, 13:42

Javítani tudott pozícióin a forint a meghatározó devizákkal szemben csütörtök kora délutánig a reggeli erősödésére alapozva.

forint, euró, dollár
Erős oldalon a forint a dollárral és az euróval szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró a kora reggeli, 390,8-es nap közi csúcsról 389,7 forintig húzódott vissza, ami 0,3 százalékos forinterősödés.

A dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött vissza a hazai pénz, a váltási árfolyam ezzel 334,4 forintig süllyedt.

A régiós devizákkal összevetve is előnyben van ma a forint: a cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,2 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste elemzői kommentárja szerint a hazai devizapiacon az idei év első felében nem működő hüvelykujjszabály az utóbbi időszakban ismét érvényesül: gyengül a dollár, fordul a forint. A mai kereskedésben is ez rajzolódik ki. 

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A bankház szerint ma reggel már a miniszterelnök is a 14. havi nyugdíjról posztolt, ami erősíti a valószínűségét az újabb, választások előtti jóléti intézkedésnek. Ez szerintük masszív teher lenne a költségvetésnek, éves szinten mintegy 600 milliárd forintról van szó. Ez GDP-arányosan 0,7 százaléknak felel meg, ami egyértelműen pluszkiadás a nyáron elfogadott költségvetési tervezethez képest.

A pesti tőzsdén változékony a kereskedés iránya, délután egy órakor a BUX hajszálnyi plusznál, 12 860 pont környékén jár. Az OTP kurzusa az mBank céláremelésének dacára 30 430 forinton oldalazik, a napot egyaránt erősen kezdő Mol részvényei 0,1 százalékkal ereszkednek, az ugyancsak jól rajtoló Richter viszont őrzi félszázalékos emelkedését. A Magyar Telekom eközben 0,3 százalékkal került lejjebb.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1302 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu