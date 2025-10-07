Szabadesésben a forint, bődületes szakadásban a devizánk - ez az oka a szédületes értékvesztésnek

Hatalmas értékvesztésbe kezdett kedd délelőtt a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt a délelőtt közepén. A dollárral szemben 1 százalékos is volt a napi mínusz, 331,5-ről 335,5-ig szakadt a kereszt, mielőtt egy kisebb korrekció indult, az euró ellenében pedig 0,6 százalékos a gödör, 388,5 környékéről zúgott 391,5-ig a kereszt, mielőtt megtalálta a talajt.

Halványulhat a forint kamattámasza, meg is indult a lejtőn a devizánk / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Halványulhat a forint kamattámasza, meg is indult a lejtőn a devizánk

A forint szédületes szakadása annak tudható be, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján úgy fogalmazott,

a külső és a belső környezet egyaránt indokolhatja már a kamatcsökkentés megindítását hazánkban.

A tárcavezető kiemelte, véleménye szerint alacsonyabb reálkamat mellett is el lehetne érni hazánkban az inflációs célt, sőt, a kamatok csökkenése szerinte az árfolyam stabilitását sem veszélyeztetné, ahogy az ország finanszírozása is stabil maradhatna egy alacsonyabb kamatkörnyezet mellett is.