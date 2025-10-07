Szabadesésben a forint, bődületes szakadásban a devizánk - ez az oka a szédületes értékvesztésnek

Hatalmas értékvesztésbe kezdett kedd délelőtt a forint, a hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt a délelőtt közepén. A dollárral szemben 1 százalékos is volt a napi mínusz, 331,5-ről 335,5-ig szakadt a kereszt, mielőtt egy kisebb korrekció indult, az euró ellenében pedig 0,6 százalékos a gödör, 388,5 környékéről zúgott 391,5-ig a kereszt, mielőtt megtalálta a talajt.
A forint szédületes szakadása annak tudható be, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján úgy fogalmazott,
a külső és a belső környezet egyaránt indokolhatja már a kamatcsökkentés megindítását hazánkban.
A tárcavezető kiemelte, véleménye szerint alacsonyabb reálkamat mellett is el lehetne érni hazánkban az inflációs célt, sőt, a kamatok csökkenése szerinte az árfolyam stabilitását sem veszélyeztetné, ahogy az ország finanszírozása is stabil maradhatna egy alacsonyabb kamatkörnyezet mellett is.
Nagy Márton hozzátette, véleménye szerint nem arról van szó, hogy a pozitív reálkamatnak el kellene tűnnie Magyarországról, hiszen erre szükség van, a jelenlegi reálkamat ugyanakkor már túl magas. Ilyen magas kamatszinteknél ugyanis már nagyon magassá válik a carry traden, vagyis kamatkülönbözeten elérhető hozam, ezen pedig főleg a külföldiek nyernek igazán nagyot – emelte ki.
A carry trade egy olyan ügylet, melynek során egy befektető saját, alacsonyabb kamatkörnyezettel rendelkező devizájában hitelt vesz fel, majd ezt a pénzt egy másik, magasabb kamatot fizető országban fektetik be, a kettő közti különbözetet pedig profitként zsebre teszik.
A forint számára a friss fejlemények különösen azért jelentenek nagy érvágást, mert a devizánk árfolyamát az elmúlt hónapokban a stabilnak gondolt kamatpálya által nyújtott támasz emelte világviszonylatban is toplistás magasságokba, már ami az idei felértékelődést illeti. A forint a dollár ellenében járt az idén 17,2 százalékos pluszban is, amikor 328 környékén adták a keresztet, és még ugyan a jelenlegi, 335,2 környéki árfolyam is kifejezetten erősnek tekinthető az elmúlt éveket látva, a csúcsról már több mint 2 százalékos értékvesztést jelent.
Ezen a vonalon ugyanakkor még biztosan nem érdemes temetni a devizánkat,
az amerikai jegybank, a Fed ugyanis még csak most kezdi kamatcsökkentési pályáját, a dollár kamattámasza így még biztosan gyengülni fog, ami jót tesz majd a kereszt alakulásának is.
Nagy Márton felszólalásának előzménye, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az Economx podcastjében már utalt arra, hogy véleménye szerint túlzottan magasak a kamatok hazánkban, és az új jegybanki vezetés óvatossága miatt a kamatkörnyezet csak lassabban fog enyhülni, mint azt a kormány szeretné.
