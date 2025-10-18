Elképesztő hullámvasutazást mutatott a forint a héten - panaszra viszont nincs okunk

Hét elején még gyengült, hétvégén már erősödött a forint. Az árfolyamhullámok erősen megviselhették a gyengébb idegzetű befektetőket. Az euróval szemben 4 forintos kilengést produkált a héten a forint.

Régen volt ilyen mozgalmas hete a forintnak / Fotó: Vémi Zoltán

Hullámvasúton ült a forintpiac

Erősödő forinttal indult a hét: hétfő reggel még 392 alatt is járt az euró-forint devizapár. Ami annak köszönhető, hogy

megnyugtatta a befektetőket a múlt pénteki hitelminősítés,

amennyiben a magyar adósságbesorolás nem került a bóvli kategóriába. Ugyanakkor a ralizó dollárral szemben nem volt elég ereje a magyar devizának.

Kedden forintgyengülési hullámot láthattunk: az angol font kivételével minden meghatározó és régiós devizával szemben veszített pozíciójából a magyar deviza. Ezt részint a dollár erősödésével, részint a tavaly április óta nem látott gyenge építőipari számokkal magyarázták az elemzők. Kedden délelőtt 393 felett is járt az euró-forint kurzusa, ami

az április óta tartó csökkenő trend megtörését jelentette volna,

ám kedden délután fontos szintről fordult vissza az euró-forint árfolyama, s újra visszaerősödött a forint.

A keddi megingást követően

szerdán délelőtt intenzív forinterősödést láthattunk.

Euró, dollár, zloty? Ezen a napon egyik sem volt ellenfél.

Szerdán reggel 391,2 közelében nyitott az euró-forint. Ám itt sem torpant meg a kurzus: hamar 390,2-ig süllyedt. Ami azért érdekes, mert a 30 napos mozgóátlag fontos támaszt jelentett 390,75-nél, amit egy lendülettel letört a kurzus.

Csütörtökön délelőtt még keménykedett, aztán délben sziesztázott, majd délután újra belehúzott a forint. A magyar deviza számára kedvezően indult a nap, hiszen a főbb devizák mindegyikével szemben, már nyitáskor javítani tudott az előző naphoz képest. Déli harangszóig folyamatosan erősödött a forint az euróval szemben. Egészen 389,45-ig süllyedt az euró-forint jegyzése. Itt azonban megtorpant, s csak a tőzsdezárás előtt folytatódott a hullám, s a kurzus 389,3 közelében zárt.