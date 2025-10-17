Erőre kapott a forint a budapesti békecsúcs hírétől

Két ellentétes hatás éri most a forintot. Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a pozitív híre. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.

Lendületben a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Délben fordult a forintpiac

Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.

Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon.

Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval,

két támaszt tört le egy lendülettel a forint.

Majd ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött.