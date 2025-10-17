Erőre kapott a forint a budapesti békecsúcs hírétől
Két ellentétes hatás éri most a forintot. Egyrészt az amerikai bankbotrány következtében kialakult negatív piaci hangulat, másfelől pedig az amerikai és az orosz államfő budapesti csúcstalálkozójának a pozitív híre. Péntek délelőtt inkább a rossz hírek hatottak, míg délután már a jó híreké volt a terep.
Délben fordult a forintpiac
Péntek délelőtt forintgyengülést láthattunk a devizapiacon. Az euró-forint a 30 napos mozgóátlagot is többször átlépte, amely 390,56-nál húzódik. A jegyzés 391 fölé is felszurkált. De a következő fontosabb ellenállási szint, amely 391,80-nál rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon, még nem volt veszélyben.
Ebéd után jött a fordulat a forintpiacon.
Az euró-forint 389,6 közelébe süllyedt, vagyis a kurzus nemcsak a 30 napos mozgóátlagot lépte át, ezúttal felülről, de a 390-es lélektani szint alá is leszúrt. Más szóval,
két támaszt tört le egy lendülettel a forint.
Majd ezután a 390-es szint visszatesztje kezdődött.
A dollárral szemben is volt egy kis korrekció délután, a délelőtti forintgyengülés után, amikor 334,4 közeléből 333,6-ig süllyedt a dollár-forint, ám hamar visszatért a jegyzés a délelőtti szintek magasságába, 334,2 fölé.
Szűk sávba szorult a régiós devizapár
Érdekes a két régiós deviza: a magyar forint és a lengyel zloty viszonya. Amíg az euróval és a dollárral szemben eltérő délelőtti és délutáni pályát írt le a forint. Addig a zloty-forint devizapár esetében nem különíthető el a két napszak. Egész nap hullámzik a kurzus.
Birkózik egymással a magyar és a lengyel deviza, de egyik sem bír a másikkal.
Reggel óta 91,9 és 91,8 között oszcillál a zloty-forint. Vagyis viszonylag szűk sávba szorult a devizapár, s egyelőre nem dőlt el, hogy melyik irányban várható kitörés.