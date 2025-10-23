Mégis betilthatják az EU-ban 2035-től a benzines és a dízeles autókat: a németek ellen fordult Európa két legnagyobb országa

Óriási összecsapás jöhet Brüsszelben az európai autóipar jövőjéről, miután Franciaország és Spanyolország sem támogatja Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök azon elképzelését, hogy halasszák el a robbanómotoros autók 2035-ös betiltását célzó szabályok életbe lépését.

Robbanómotorok betiltása Európában: nincs kegyelem, a németek ellen fordultak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Robbanómotorok betiltása Európában: nincs kegyelem

A szabályokat jelenleg vizsgálja felül az Európai Bizottság, miközben a közösség klímaügyi minisztereinek keddi találkozóján Párizs és Madrid által bemutatott, a Bloomberg birtokába jutott dokumentum szerint a folyamatnak nem szabad kétségbe vonni a korábban már eldöntött célokat. Mindez rávilágít a közösség előtt álló kihívásokra a zöld átmenet területén, mely szemben áll olyan jelentős érdekérvényesítő képességgel bíró iparágakkal, mint

az autógyártás, mely egyre keményebb versennyel is szembesül Kínából, részben pont az elektromos fejlesztések európai lassúsága miatt.

Az uniós vezetők csütörtökön találkoznak Brüsszelben, ahol egyebek mellett a klímacélok is terítékre kerülnek. Az átmenet menetrendjével az autógyártók nem különösebben elégedettek, így a Mercedes-Benz vezérigazgatója, és egyben az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) elnöke, Ola Källenius éles kritikusa a 2035-ös célnak.

Más autógyártók ugyanakkor úgy vélik, hogy a szabályok fellazítása csak pont azokat az autógyártókat büntetné, melyek készen állnak az átmenetre. A Volvo vezérigazgatója, Hakan Samelsson pedig nemrég arról beszélt, hogy az uniós céloktól függetlenül előbb-utóbb minden autó elektromos lesz, amit nem minden nyugati márka fog túlélni.

Némi rugalmasságot a francia-spanyol terv is meghagyna

Franciaország és Spanyolország ugyanakkor úgy vélik, hogy bár a kitűzött céloknak nem szabad változniuk, de lehet némi tér rugalmasságra is, például a széndioxid-kibocsátási szabályok terén a robbanómotorok teljes tiltása előtt. Az Európában gyártott autók kedvezményes elbírálásban részesülhetnének, szemben az unió határain készült járművekkel szemben a spanyol-francia javaslat szerint.