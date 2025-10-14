Deviza
Emelkednek a vámok, szökik a profit a Michelin gumiabroncsaiból

Az észak-amerikai bizonytalanságok, a küszöbönálló vámemelések miatt szenvednek az európai abroncsgyártók. A francia Michelin árfolyama 11 százalékot zuhant az éves üzemi profitjának 400–800 millió eurós várható csökkenésére, amit az amerikai vámok közvetett hatásainak „köszönhet”. Ha nem lesz változás, a következő év még rosszabb lehet.
Kriván Bence
2025.10.14., 16:48

Rosszul reagált a piac a Michelin profitfigyelmeztetésére: a hétfői párizsi tőzsdezárás után, késő este közzétett riasztó hír hatására kedden 11 százalékos zuhanással startolt a kereskedés a francia abroncsgyártó részvényeivel, s kora délután még mindig 8,5 százalékos mínuszban, hároméves mélyponton volt az árfolyam. 

FRANCE - ILLUSTRATION MICHELIN GROUP
A Michelin észak-amerikai abroncseladásai tíz százalékkal estek vissza a harmadik negyedévben / Fotó: Hans Lucas via AFP

A kiváltó ok az észak-amerikai piacon kialakult váratlan keresletcsökkenés volt. A harmadik negyedévben mintegy 10 százalékkal csökkent a vállalat kulcsfontosságú piacáról származó bevétel, emiatt az eredetileg tervezett 3,4 milliárd eurós üzemi nyereség 2,6–3,0 milliárd euróra olvadhat. A részletes adatokat az október 22-én publikálandó gyorsjelentésük tartalmazza majd.

Hiába a vámmentes amerikai gyártás, szenved a Michelin 

Hogy baj van, az a rendelési adatokból előre látható volt, de a profitcsökkentés mértéke a Deutsche Bank elemzői szerint így is sokkal nagyobb volt a vártnál, ráadásul a dollár gyengülése is rontotta a Michelin számait. 

A Jefferiesnél pedig biztosak benne, hogy – várhatóan a gyorsjelentéssel egyidejűleg – a 2024 májusában ismertetett középtávú tervben szereplő, a 2026-os üzleti vonatkozó 4,2 milliárd eurós üzemieredmény-tervet is alaposan megvágják – írja a Reuters.

A Michelin még a szerencsések közé tartozik, mert az észak-amerikai piacot döntően helyi gyártással fedi le, azaz nem hat rá érzékenyen az uniós cégekre vonatkozó, augusztusban kétoldalú tárgyalásokon elfogadott 15 százalékos amerikai védővám. 

A Volvo elektromos kamionjai is Michelin abroncsokkal futnak / Fotó: Lars Ardarve / www.ardarve.se

Csakhogy Donald Trump azóta a kamiongyártóknak is nekiment, októbertől 25 százalékos vámmal sarcolta meg őket, az intézkedés hatálybalépését jó szokása szerint egy hónappal elhalasztotta, így november 1-jétől ketyeg az óra, addig lehet tárgyalni és reménykedni.

Bár a legtöbb haszonjármű-gyártónak van valamilyen amerikai gyártóbázisa, az export azonban így is jelentős, ráadásul Kína mellett az Egyesült Államok kiemelt célterületnek számít hatalmas piaca miatt. Az európai export pedig gumitalpakon érkezik, s ezeknek az egyik legfontosabb beszállítója a Michelin, amely

  • a Volvo Trucks,
  • a Volvo Buses,
  • a Renault Trucks
  • és a Mack Trucks

kizárólagos partnerének számít, míg a Mercedes-Benz Actros kamionjaihoz is ők szállítják a gumiabroncsokat. Az európai haszonjármű-gyártók azonban a szigorodás előtt álló vámszabályok miatti bizonytalanságokra hivatkozva visszafogták amerikai szállításaikat, így gumikból sem rendelnek annyit, mint korábban. Sőt, az amerikai vevők sem tolonganak most a kamionszalonokban.

 

Elemzők figyelmeztetnek, hogy az amerikai vámmizéria miatt a 2026-os év is pokoli nehéz lesz a nehézjárművek gyártói számára, mivel a logisztikai vállalatok kivárnak a rendelésekkel, ahogy mezőgazdasági és az építőipari cégek, bányavállalatok is halaszthatják az új haszonjárművek megvásárlását vagy az elkopott abroncsok lecserélését.

