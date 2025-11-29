Deviza
Otthon startból lakást venni - a drágább vármegyeszékhelyeken sem lehetetlen

A vármegyeszékhelyek között hatalmas különbségek alakultak ki az elmúlt három évben. Ugyanakkor Otthon startból a legtöbb helyen újépítésű lakást sem lehetetlen venni - írja az Origo.
2025.11.29, 16:32

Az ingatlanpiac legkedvezőbb újlakás-négyzetméterárai Miskolcon (medián 610 ezer Ft/m²), Kaposváron (660 ezer forint négyzetméterenként), Szekszárdon (682 ezer Ft/m²) és Zalaegerszegen (687 ezer Ft/m²) találhatók. Ezekben a városokban az átlagárak is 700 ezer Ft/m² körül mozognak, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól – ismertette az Origo megkeresésre Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője egy közelmúltbeli, ingatlanárakra vonatkozó bejegyzése kapcsán abban az összefüggésben, hogy a drágább városokban sem lehetetlen Otthon start segítségével újépítésű lakáshoz jutni.

A legmagasabb árak Veszprémben és Debrecenben figyelhetők meg, hazánk második legnagyobb városában a használt lakások sem olcsók a négyzetméterárak alapján, de az Otthon start itt is hatalmas segítséget jelent
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A cikkből kiderül a rangsor. A legmagasabb árak Veszprémben és Debrecenben figyelhetők meg, ahol a medián egymillió forint körül van négyzetméterenként, az átlag pedig meghaladja az 1,1 milliót.

Székesfehérvár és Szeged szintén az élmezőnyben van,

 kicsivel egymillió forint feletti medián négyzetméterárral. Ezek a városok gazdasági és kulturális központok, erős munkaerőpiaccal és jó infrastruktúrával, ami magyarázza a magasabb árakat – emelte ki Sebestyén Géza.

  • Kecskemét, Pécs és Eger a középső sávban helyezkednek el. 
  • A legkönnyebb vásárlás Miskolcon, Kaposváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, ahol akár 30 millió forintból is elérhetők lakások. 

