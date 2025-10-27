Kilőtt az OTP, robog a pesti tőzsde az ünnepi pihenő után - a forint kissé megtorpant
Kedvező hangulatban tértek vissza a befektetők a pesti tőzsdére az ünnepi hosszú hétvégét követően, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások eredményességéről szóló hírek a nemzetközi piacok mellett a hazai tőzsdét is támogathatják.
A BUX index fél százalékos emelkedéssel, 104 731 ponton nyitott hétfőn.
- A hazai nagypapírok közül az OTP részvényei 1,1 százalékkal 31 220 forintig pattantak fel,
- a Richter fél százalékos pluszban, 10 480 forinton rajtolt,
- a Magyar Telekom kurzusa viszont 0,3 százalékkal 1 790 forintra ereszkedett.
A múlt héten szerkezeti változásokat bejelentő, cégstruktúráját holdingformába szervezni tervező Mol papírjai 0,2 százalékkal 2762 forintra erősödtek. A befektetőket ez alapján meggyőzte a vezetőség indoklása, amely szerint a struktúraváltás nem érinti a tulajdoszerkezetet és a részvényesi jogokat, és pusztán az olajtársaság hosszú távú stratégiájának végrehajtását segíti.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint kisebb mozgásokkal indította a hetet a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése a kora reggeli 390 forintos szintről 389,5-ig szúrt le, ahonnan azonban hamar visszapattant a hajnali szintre. A tőzsdenyitáskor 390,2 fontot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.
A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot rontott a hazai fiezetőezsköz, a keresztárfolyam 335,7 forintnál jár.
Szerdán a Fed kamatdöntése hozhat nagyobb mozgásokat a devizapiaco, az amerikai jegybanktól újabb 25 bázispontos kamatvágásra számítanak a piacok.