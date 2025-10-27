Deviza
Kilőtt az OTP, robog a pesti tőzsde az ünnepi pihenő után - a forint kissé megtorpant

A kedvező nemzetközi hangulatban jelentős erősödéssel nyitotta a hétfői kereskedsét a pesti tőzsde. Az OTP bő egy százalékkal pattant fel, drágul az átszervezés előtt álló Mol is. A forint kissé gyengült az euróval és a dollárral szemben.
K. T.
2025.10.27, 09:13
Frissítve: 2025.10.27, 09:14

Kedvező hangulatban tértek vissza a befektetők a pesti tőzsdére az ünnepi hosszú hétvégét követően, az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások eredményességéről szóló hírek a nemzetközi piacok mellett a hazai tőzsdét is támogathatják. 

OTP, BUX, forint
Az OTP vezetésével emelkedk a BUX és a pesti tőzsde, a forint viszont veszített erejéből / Fotó: LCV / shutterstock

A BUX index fél százalékos emelkedéssel, 104 731 ponton nyitott hétfőn.

  • A hazai nagypapírok közül az OTP részvényei 1,1 százalékkal 31 220 forintig pattantak fel,
  • a Richter fél százalékos pluszban, 10 480 forinton rajtolt,
  • a Magyar Telekom kurzusa viszont 0,3 százalékkal 1 790 forintra ereszkedett.

A múlt héten szerkezeti változásokat bejelentő, cégstruktúráját holdingformába szervezni tervező Mol papírjai 0,2 százalékkal 2762 forintra erősödtek. A befektetőket ez alapján meggyőzte a vezetőség indoklása, amely szerint a struktúraváltás nem érinti a tulajdoszerkezetet és a részvényesi jogokat, és pusztán az olajtársaság hosszú távú stratégiájának végrehajtását segíti.

A forint kisebb mozgásokkal indította a hetet a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése a kora reggeli 390 forintos szintről 389,5-ig szúrt le, ahonnan azonban hamar visszapattant a hajnali szintre. A tőzsdenyitáskor 390,2 fontot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos forintgyengülést jelent.

A dollárhoz képest szintén 0,1 százalékot rontott a hazai fiezetőezsköz, a keresztárfolyam 335,7 forintnál jár.

Szerdán a Fed kamatdöntése hozhat nagyobb mozgásokat a devizapiaco, az amerikai jegybanktól újabb 25 bázispontos kamatvágásra számítanak a piacok.

 

