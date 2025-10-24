A 15 ezer oldalas kérdés: ugyan miért holdingosítja magát a Mol?
Meglepte a piacot a Mol közgyűlési meghívója, melyet szerdán piaczárás után tettek közzé. A holdingosítás hírére leghamarabb jövő hétfőn tud reagálni a pesti tőzsde. Az olajtársaság idén eddig súlyosan alulteljesítő a BUX indexhez képest, szerény 1 százalékos pluszt mutat, miközben a pesti parkett vezető indexe több mint 30 százalékot emelkedett ebben az évben. De legalább van ideje a piacnak emésztenie a közgyűlési meghívó 15 ezer (!) oldalas mellékletét.
Fél év múlva szétválasztanák az olajtársaság üzletágait
Az igazgatóság tervei szerint a november 27-re összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan öt-hat hónap múlva történhet meg. Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg önálló társaságokként működnek tovább a Mol 100 százalékos tulajdonában az egyes fő üzletágak:
- upstream,
- downstream,
- retail.
A menedzsment magyarázata szerint a holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulását szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb Mol jön létre. A részvényeseket ennél jobban izgatja, hogy az átalakulás nem érinti a gazdasági vagy szavazati jogaikat, s nem jár értékátrendezéssel.
A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja
– hangsúlyozta a Mol a közleményben.
Spekulációban nincs hiány
A közgyűlési meghívó bizakodó hangvétele sem teheti zárójelbe a felmerülő kérdéseket és spekulációkat, melyek azonnal felütötték a fejüket a kisbefektetői fórumokon.
- A négynapos ünnep előestéjén dobnak be egy nagy ívű átalakítási tervet. Amikor már égen-földön nincsen elemző, aki erre reagálhatna. Befektető legyen a talpán, aki a wellnessben ülve regényhosszúságú Mol-iratokat bogarászik a brókercége sorvezetője nélkül.
- Nem zárható ki, hogy valamelyik üzletágát idővel értékesítené a Mol. Egy ilyen lépést is előkészíthet a szétválasztás.
- De olyan spekuláció is felmerült, hogy a Mohu után újabb, az olajbizniszhez nem kötődő üzletággal bővíti tevékenységét a Mol.
- Akár a finomítói tüzekkel is összefüggésbe hozható a hír, bár elterelésnek kissé erősnek tűnik a holdingstruktúra belengetése.
Tűz a Dunai Finomítóban
Az elmúlt napokban elsősorban a százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset helyezte nyomás alá a Mol árfolyamát. Mire a tüzet eloltották, végigszaladt a magyar sajtón egy cseh „információ”, hogy a pozsonyi finomítóban is tűz ütött ki. Ám ez nem nyert megerősítést,
s mire pánikot kelthetett volna, négy napra bezárt a magyar piac.
Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a magyar olajrészvény hírek és álhírek kereszttüzében áll. Különösen, hogy a százhalombattai tűzeset nemcsak Magyarországot, hanem a régiós országokat is érinthet. Különösen Szerbia üzemanyag-ellátása kerülhet nehezebb helyzetbe, mivel a Mol magyarországi finomítója várhatóan csökkentett kapacitással folytatja termelését.
Az sem oszlatja a piaci aggodalmakat, hogy hónapok óta levegőben lóg az orosz olaj kiváltásának technikai megvalósítása. Bár kézenfekvő megoldásnak tűnik az Adria olajvezeték, ám a Mol és a horvát üzemeltető (Janaf) között elhúzódó kínos vita folyik a vezeték tényleges kapacitásáról.
Csalódást keltett a második negyedév, de a fontos kérdés az osztalék
A Mol eredménye kismértékű csalódás volt, főleg a feldolgozás-kereskedelem számai és az elszámolt egyszeri hatások miatt
– írta augusztus végén az olajtársaság második negyedéves eredményéről Pletser Tamás, az Erste ágazati elemzője. Kiemelve: a cég panaszkodott, hogy gyengül az üzemanyag-kereslet a főbb kelet-közép-európai piacokon. A környezet bizonytalansága fennáll, főleg a gáz- és olajárak alakulása jelezhető előre nehezen, miközben
nem biztos, hogy tud a vállalatcsoport orosz kőolajat venni a jövőben a Barátság kőolajvezetéken.
Augusztus végén még úgy látta Pletser Tamás, hogy az éves 3 milliárd dolláros tisztított EBITDA-profitvárakozás elérhető lesz, ami azt jelenti, hogy az idei osztalékkifizetés (275 forint per részvény) megismételhető lesz 2026-ban is. Míg a százhalomattai tűzeset után úgy fogalmazott:
A Mol csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen.
Mert az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozókapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárlóüzemből.