A 15 ezer oldalas kérdés: ugyan miért holdingosítja magát a Mol?

Van min spekulálniuk a wellnessben a befektetőknek. Vajon el akarja adni valamelyik üzletágát a Mol? Vagy újabb tevékenységet von be a vállalkozásba? Egy biztos, a pesti piac hétfőig nem tud árazni.
Faragó József
2025.10.24, 14:02
Frissítve: 2025.10.24, 14:26

Meglepte a piacot a Mol közgyűlési meghívója, melyet szerdán piaczárás után tettek közzé. A holdingosítás hírére leghamarabb jövő hétfőn tud reagálni a pesti tőzsde. Az olajtársaság idén eddig súlyosan alulteljesítő a BUX indexhez képest, szerény 1 százalékos pluszt mutat, miközben a pesti parkett vezető indexe több mint 30 százalékot emelkedett ebben az évben. De legalább van ideje a piacnak emésztenie a közgyűlési meghívó 15 ezer (!) oldalas mellékletét.

olajtársaság
Meglepte a piacot a magyar olajtársaság / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Fél év múlva szétválasztanák az olajtársaság üzletágait

Az igazgatóság tervei szerint a november 27-re összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan öt-hat hónap múlva történhet meg. Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg önálló társaságokként működnek tovább a Mol 100 százalékos tulajdonában az egyes fő üzletágak:

  • upstream, 
  • downstream, 
  • retail. 

A menedzsment magyarázata szerint a holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulását szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb Mol jön létre. A részvényeseket ennél jobban izgatja, hogy az átalakulás nem érinti a gazdasági vagy szavazati jogaikat, s nem jár értékátrendezéssel. 

A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja

– hangsúlyozta a Mol a közleményben.

Spekulációban nincs hiány

A közgyűlési meghívó bizakodó hangvétele sem teheti zárójelbe a felmerülő kérdéseket és spekulációkat, melyek azonnal felütötték a fejüket a kisbefektetői fórumokon.

  • A négynapos ünnep előestéjén dobnak be egy nagy ívű átalakítási tervet. Amikor már égen-földön nincsen elemző, aki erre reagálhatna. Befektető legyen a talpán, aki a wellnessben ülve regényhosszúságú Mol-iratokat bogarászik a brókercége sorvezetője nélkül. 
  • Nem zárható ki, hogy valamelyik üzletágát idővel értékesítené a Mol. Egy ilyen lépést is előkészíthet a szétválasztás. 
  • De olyan spekuláció is felmerült, hogy a Mohu után újabb, az olajbizniszhez nem kötődő üzletággal bővíti tevékenységét a Mol. 
  • Akár a finomítói tüzekkel is összefüggésbe hozható a hír, bár elterelésnek kissé erősnek tűnik a holdingstruktúra belengetése.

Tűz a Dunai Finomítóban

Az elmúlt napokban elsősorban a százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset helyezte nyomás alá a Mol árfolyamát. Mire a tüzet eloltották, végigszaladt a magyar sajtón egy cseh „információ”, hogy a pozsonyi finomítóban is tűz ütött ki. Ám ez nem nyert megerősítést, 

s mire pánikot kelthetett volna, négy napra bezárt a magyar piac. 

Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a magyar olajrészvény hírek és álhírek kereszttüzében áll. Különösen, hogy a százhalombattai tűzeset nemcsak Magyarországot, hanem a régiós országokat is érinthet. Különösen Szerbia üzemanyag-ellátása kerülhet nehezebb helyzetbe, mivel a Mol magyarországi finomítója várhatóan csökkentett kapacitással folytatja termelését. 

Az sem oszlatja a piaci aggodalmakat, hogy hónapok óta levegőben lóg az orosz olaj kiváltásának technikai megvalósítása. Bár kézenfekvő megoldásnak tűnik az Adria olajvezeték, ám a Mol és a horvát üzemeltető (Janaf) között elhúzódó kínos vita folyik a vezeték tényleges kapacitásáról. 

Csalódást keltett a második negyedév, de a fontos kérdés az osztalék

A Mol eredménye kismértékű csalódás volt, főleg a feldolgozás-kereskedelem számai és az elszámolt egyszeri hatások miatt

írta augusztus végén az olajtársaság második negyedéves eredményéről Pletser Tamás, az Erste ágazati elemzője. Kiemelve: a cég panaszkodott, hogy gyengül az üzemanyag-kereslet a főbb kelet-közép-európai piacokon. A környezet bizonytalansága fennáll, főleg a gáz- és olajárak alakulása jelezhető előre nehezen, miközben 

nem biztos, hogy tud a vállalatcsoport orosz kőolajat venni a jövőben a Barátság kőolajvezetéken.

Augusztus végén még úgy látta Pletser Tamás, hogy az éves 3 milliárd dolláros tisztított EBITDA-profitvárakozás elérhető lesz, ami azt jelenti, hogy az idei osztalékkifizetés (275 forint per részvény) megismételhető lesz 2026-ban is. Míg a százhalomattai tűzeset után úgy fogalmazott

A Mol csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen. 

Mert az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozókapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárlóüzemből.

