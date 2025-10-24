A 15 ezer oldalas kérdés: ugyan miért holdingosítja magát a Mol?

Meglepte a piacot a Mol közgyűlési meghívója, melyet szerdán piaczárás után tettek közzé. A holdingosítás hírére leghamarabb jövő hétfőn tud reagálni a pesti tőzsde. Az olajtársaság idén eddig súlyosan alulteljesítő a BUX indexhez képest, szerény 1 százalékos pluszt mutat, miközben a pesti parkett vezető indexe több mint 30 százalékot emelkedett ebben az évben. De legalább van ideje a piacnak emésztenie a közgyűlési meghívó 15 ezer (!) oldalas mellékletét.

Meglepte a piacot a magyar olajtársaság / Fotó: Bernadett Szabo / Reuters

Fél év múlva szétválasztanák az olajtársaság üzletágait

Az igazgatóság tervei szerint a november 27-re összehívott rendkívüli közgyűlés dönt a társaság szétválási tervéről, az új struktúrára való áttérés befejezése pedig a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan öt-hat hónap múlva történhet meg. Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg önálló társaságokként működnek tovább a Mol 100 százalékos tulajdonában az egyes fő üzletágak:

upstream,

downstream,

retail.

A menedzsment magyarázata szerint a holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulását szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése, így egy még hatékonyabb, átláthatóbb és versenyképesebb Mol jön létre. A részvényeseket ennél jobban izgatja, hogy az átalakulás nem érinti a gazdasági vagy szavazati jogaikat, s nem jár értékátrendezéssel.

A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja

– hangsúlyozta a Mol a közleményben.