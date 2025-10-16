Újraindult a kereskedés a Pensum Group részvényeivel

Újraindult a kereskedés a Pensum Group Nyrt. részvényeivel, miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezte azt. A kereskedés szüneteltetésére azt követően került sor, hogy a Pensum érdekkörén kívül álló okok miatt szükségessé vált a társaság 2022-es évi beszámolójának ismételt könyvvizsgálata - áll a vállalat közleményében.

Ismét lehet kereskedni a Pensum részvényeivel / Fotó: Kallus György

A Pensum Group rögzíti, hogy a kialakult helyzet miatt az MNB nem marasztalta el, bírság kiszabására nem került sor, a társaság a mindenkori jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. A Pensum a 2022-es év ismételt könyvvizsgálatához szükséges lépéseket időben megtette és az MNB megállapította, hogy a társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal október 15-én közzétette a 2022. évről szóló éves jelentését, így a tőzsdei kereskedés a Pensum részvényeivel újraindulhat.

A Pensum részvényeivel július 18-án állította le a kereskedést az MNB, miután volt könyvvizsgálója 2025. július 15-én visszavonta a kibocsátó 2022. évi éves jelentésének részét képező független könyvvizsgálói jelentését. A közfelügyeleti hatóságnak az auditot áttekintő minőség-ellenőrzése ugyanis „nem felelt meg” megállapítással zárult. A hírre akkor a vállalat is reagált:

"A Társaság egyúttal tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2022-es év ismételt könyvvizsgálatának elvégzéséhez szükséges lépéseket időben megtette, szándékai szerint az ismételt könyvvizsgálat akár július végéig elkészülhet. A Kibocsátó tájékoztatja továbbá a részvényeseket, hogy könyvvizsgálói jelentés visszavonására a Társaság érdekkörén kívül álló okok miatt került sor, a Pensum Group Nyrt-t az MNB nem marasztalta el, bírság kiszabására nem került sor, a Társaság a mindenkori jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. A részvények kereskedésének felfüggesztése nincs hatással a Társaság üzleti működésére."