Megalázta a német kormányt a Ryanair, tömegével hagyja ott a repülőtereit: „Ilyen gazdaságban nincs értelme!"

„Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentette ki Dara Brady, a Ryanair marketingigazgatója egy berlini sajtótájékoztatón, aki szerint az ír fapados légitársaság németországi járatok törlését tervezi ezen a télen– írja a HNA.

A Ryanair tizedével csökkenti a németországi járatait / Fotó: NurPhoto via AFP

A németországi piaci szabályzás rossz a Ryanairnek

A Ryanair a közelgő téli menetrendben mintegy 10 százalékkal csökkenti tervezett németországi járatait, ezzel növelve a német kormányra nehezedő nyomást. Összesen 800 ezer ülőhelyet és 24 járatcsatlakozást szüntetnek meg.

A járattörlések kilenc német repülőteret érintenek: Memmingen, Berlin-Brandenburg, Baden-Baden, Köln/Bonn, Frankfurt-Hahn, Alsó-Rajna, Hamburg, Nürnberg és Bréma. A dortmundi, drezdai és lipcsei repülőtereken továbbra sem lesznek Ryanair-csatlakozások.

A csökkentések után a légitársaság továbbra is körülbelül hétmillió jegyet fog kínálni a német piacon – ez csökkenés a 2024–2025-ös téli 7,2 millió utashoz képest.

A Ryanair vezetője a növekvő adókat és díjakat nevezte meg a kivonulás okaként

A légitársaság kifejezetten a német adópolitikát és a magas díjakat hibáztatja a döntéséért. Egy közleményben a Ryanair a járattörléseket a „szövetségi kormány folyamatos képtelenségének közvetlen következményeként” írta le, hogy csökkentse a magas hozzáférési költségeket Németországban.

Különösen a légi forgalmi adót kritizálták. A vállalat közlése szerint „a túlzott légi forgalmi adó, a meredeken megnövekedett légi forgalmi irányítási, biztonsági és repülőtéri díjakkal együtt jelentősen gyengítette Németország versenyképességét más uniós országokhoz képest”.

A jelenlegi fejlemény a légitársaság és a német hatóságok közötti hosszú távú konfliktus része. A Ryanair – más légitársaságokhoz és repülőtér-üzemeltetőkhöz hasonlóan – évek óta kritizálja a németországi légi utazás magas költségeit.

Az ír légitársaság további menetrendcsökkentésekkel fenyegetőzik 2026 nyarán, ha nem történik változás a költségszerkezetében.

A Ryanairt korábban is bírálták az időnként magas költségei miatt.